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Здоровье

Закон обязал врачей пускать близких пациентов к ним в реанимацию

9 июня, вступает в силу федеральный закон, который открывает двери реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии для родственников находящихся там пациентов, сообщила «Российская газета».

Медицина. Здоровье. Врачи.
Медицина. Здоровье. Врачи.
СС0

Он внес уточняющие поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», и теперь администрации медицинских организаций будут обязаны предоставить доступ в реанимацию родителям и другим членам семьи тяжело больных, а также их законным представителям.

Еще три года назад благотворительные фонды «Право на жизнь» и «Вера» подняли вопрос о том, что тяжелобольные дети могут неделями и месяцами находиться в реанимации и все это время не видеть родителей. Это касается, например, маленьких пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких — они буквально «привязаны» к оборудованию, обеспечивающему им возможность дышать. Та же проблема возникает и со взрослыми больными.

В ответ на общественный резонанс в Минздраве подготовили рекомендации медучреждениям, как организовать такие визиты. Но все же документ Минздрава носил рекомендательный, необязательный к исполнению порядок, и окончательное решение оставалось за администрациями больниц.

Хотя многие российские медучреждения, ориентируясь на положительный международный опыт, уже давно открыли двери реанимационных отделений, остаются клиники, где руководство придерживается старых жестких порядков.

Следующий заметный шаг в решении проблемы был предпринят два года назад: тогда на прямой линии с президентом актер и глава благотворительного фонда Константин Хабенский вновь задал этот вопрос, предложив продумать единый порядок, который бы устроил и медиков, и пациентов всех возрастов. В результате было решено закрепить право родственников навещать пациентов реанимационных отделений законодательно.

Теперь благодаря новому закону руководители медучреждений будут обязаны предоставлять родственникам возможность навещать пациентов в реанимации и должны будут создать для этого условия.

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