Законопроект Минздрава о запрете кальянов в кафе подвергли критике

Речь идет о поправках в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма" (15-ФЗ). Минздрав предложил считать курением любой процесс, в результате которого появляется дым, а также аэрозоль и пар.

Таким образом, все ограничения, которые действуют сейчас для классических табачных изделий, должны стать актуальными и для никотинсодержащей продукции — электронных сигарет и кальянов. Прежде всего речь идет о запрете на их продажу несовершеннолетним и на употребление их в общепите и ряде других мест. В Минздраве уверены, что употребление таких смесей создает риски для здоровья посетителей.

По мнению Минсельхоза, предложенные ограничительные меры недостаточно обоснованы и мотивированы. А утверждения о том, что потребление табака и никотинсодержащей продукции приносят аналогичный или больший вред здоровью человека, нуждаются в дополнительных доказательствах.

Минсельхоз также поддержал подход Минпромторга к регулированию этого вопроса. По мнению ведомства, в России не должно быть запрета на эти изделия в общепите. Более того, в помещениях нужно разрешить организовывать курилки для вейперов.