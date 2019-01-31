Занимавшемуся самолечением сибиряку потребовалась уникальная операция на глазах

В Кемеровской области врачи больницы им. С. В. Беляева провели уникальную операцию по удалению опухоли, которая несколько лет давила пациенту на глаза, пишет « Газета Кемерова ».

Как рассказали в больнице, мужчина занимался самолечением, но проблема не исчезла. Тогда он обратился к врачам.

«Случай действительно уникальный, потому что до таких размеров новообразования дорастают достаточно редко. Это длительное оперативное вмешательство, операция продолжалась около трех часов. Мы удалили полностью новообразование в пределах здоровых клеток», — рассказала заведующая хирургическим отделением Елизавета Третьяк.

Опухоль постепенно начала прорастать в хрящ. Если бы пациент не обратился в больницу, то в дальнейшем новообразование разрушило бы глазную орбиту — это привело бы к потере зрения.

Врачи были вынуждены полностью восстанавливать веко пациента. Для этого использовали пересадку кожи с височной части.

По прогнозам, уже через полгода мужчина полностью восстановится.