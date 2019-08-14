Запасайтесь здоровьем!

Сибирь традиционно относится к йоддефицитным регионам — во многом это связано с прекращением государственной профилактики в 90-х годах прошлого века. Постоянный недостаток йода в пище и воде приводит к тяжелым последствиям: без этого микроэлемента щитовидная железа не может синтезировать тироксин (Т4) — гормон, при помощи которого регулируется обмен веществ во всем организме. Из-за дефицита йода многим жителям региона не понаслышке известно, что такое «хроническая усталость», но у снижения функции щитовидной железы есть и более серьезные последствия: нарушения гормонального фона, сбои в работе сердца, истощение нервной системы. У детей, рожденных в йоддефицитных областях, повышается риск развития неврологических нарушений и умственной отсталости: к ним приводит недостаток гормонов щитовидной железы и у матери во время беременности, и у ребенка в первые месяцы и годы жизни.
В профилактический комплекс для жителей Сибири входит анализ на ТТГ — гормон, который регулирует работу щитовидной железы и сигнализирует о недостатке в организме тироксина. Комплекс поможет выявить и другие распространенные в России риски: заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, болезни почек и печени, поражения желчевыводящих протоков: в его составе — клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, анализ на АСТ и АЛТ, билирубин, щелочную фосфатазу, креатинин, глюкозу и холестерин.
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