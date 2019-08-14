Запасайтесь здоровьем!

Федеральная медицинская компания, Лаборатория «Гемотест», разработала профилактический комплекс исследований специально для жителей Сибирского федерального округа: в него входят анализы, которые помогут оценить самые распространенные в регионе риски для здоровья. До конца сентября на комплекс действует специальная цена — 990 рублей (взятие биоматериала оплачивается отдельно).

Сибирь традиционно относится к йоддефицитным регионам — во многом это связано с прекращением государственной профилактики в 90-х годах прошлого века. Постоянный недостаток йода в пище и воде приводит к тяжелым последствиям: без этого микроэлемента щитовидная железа не может синтезировать тироксин (Т4) — гормон, при помощи которого регулируется обмен веществ во всем организме. Из-за дефицита йода многим жителям региона не понаслышке известно, что такое «хроническая усталость», но у снижения функции щитовидной железы есть и более серьезные последствия: нарушения гормонального фона, сбои в работе сердца, истощение нервной системы. У детей, рожденных в йоддефицитных областях, повышается риск развития неврологических нарушений и умственной отсталости: к ним приводит недостаток гормонов щитовидной железы и у матери во время беременности, и у ребенка в первые месяцы и годы жизни.

В профилактический комплекс для жителей Сибири входит анализ на ТТГ — гормон, который регулирует работу щитовидной железы и сигнализирует о недостатке в организме тироксина. Комплекс поможет выявить и другие распространенные в России риски: заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, болезни почек и печени, поражения желчевыводящих протоков: в его составе — клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, анализ на АСТ и АЛТ, билирубин, щелочную фосфатазу, креатинин, глюкозу и холестерин.

Справка

Специальная цена на комплекс действует до 30 сентября 2019 года. Подробности — на сайте www.gemotest.ru и по телефону: 8 (800) 550-13-13 .

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.