Запуск «Спутника» в народ: как в Барнауле стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Фоторепортаж altapress.ru

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Алтайском крае 18 января. Фотокорреспондент altapress.ru запечатлел этот исторический момент.

Одной из «стартовых площадок» запуска в массы вакцины «Спутник V» (именно так называется препарат, доставленный в Алтайский край) оказалась городская поликлиника № 3 на улице Молодежной.

Журналистам показали, как желающим ставят вакцину, а также продемонстрировали, в каких условиях хранится препарат.

Как проходит процедура вакцинации Перед применением вакцину размораживают в течение 20 минут. Укол ставят в предплечье. Перед процедурой обязателен осмотр врача, который соберет анамнез и примет окончательное решение о введении или невведении вакцины. Если будет подозрение на COVID-19, у пациента тут же возьмут ПЦР-анализ. Если он окажется положительным, то прививать не будут и отправят на лечение. После введения вакцины в течение получаса пациент остается в медучреждении под наблюдением врача. Привитым стоит продолжать соблюдать все меры безопасности: носить маску, чаще мыть руки, социально дистанцироваться. В течение трех дней также стоит ограничить потребление алкоголя, избегать физических перегрузок, отказаться от сауны и бани. Ограничений по питанию нет. Индивидуальные рекомендации может дать врач на месте прививки.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Напомним, что с начала вакцинации и до конца февраля в Алтайский край должно поступить чуть более 94 тысяч доз препарата «Спутник V», разработанного центром имени Гамалеи.