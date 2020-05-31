+69. Заражение корнавирусом в Алтайском крае продолжает расти. Рейтинг городов и районов

В Алтайском крае на 31 мая выявили 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, таковы данные оперативного штаба края. Смертельные случаи не зарегистрированы, выписаны по выздоровлению 16 пациентов.

Из 69 новых случаев заболевания в Барнауле — 52 человека, Заринске — 4, Рубцовске — 4, Новоалтайске — 3, Калманском районе — 2. Бийске — 2, Ребрихинском районе — 1, Залесовском районе — 1.

Специалистами управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

На 31 мая общее число заболевших коронавирусной инфекцией — 1848 человек, в том числе 188 ребенка до 17 лет включительно.

119 случаев — завозные (2 — из-за рубежа). 1324 случай — по контакту с ранее заболевшими лицами. 231 — у больных внебольничной пневмонией, 392 — у заболевших ОРВИ, в 1225 случаях — бессимптомное течение. Тяжелых больных — 47, на аппарате ИВЛ — 16. Выздоровело — 775 человек. За прошедшие сутки выписано 16 человек.

Вирус. Пандемия unsplash.com

Вот как распределены по городам и района 1848 инфицированных.

Жители Барнаула — 911

Змеиногорского района — 253

Бийска — 135

Рубцовска — 80

Новоалтайска — 47

Павловского района — 33

Славгорода — 31

Благовещенского района — 26

Тюменцевского района — 24

Поспелихинского района — 23

Первомайского района — 22

Ребрихинского района — 18

Тальменского района — 16

Рубцовского района — 14

Горняка — 13

Курьинского района — 13

Заринска — 12

Камня-на-Оби — 12

ЗАТО Сибирский — 12

Бурлинского района — 12

Немецкого национального района — 11

Бийского района — 9

Алейска — 8

Новичихинского района — 7

Третьяковского района — 7

Крутихинского района — 6

Советского района — 6

Родинского района — 6

Завьяловского района — 6

Зонального района — 6

Солонешенского района — 5

Волчихинского района — 5

Косихинского района — 5

Залесовского района — 5

Ярового — 4

Егорьевского, Усть-Калманского, Табунского районов — по 4 в каждом

Кулундинского, Михайловского, Шипуновского, Заринского, Усть-Пристанского районов — по 3

Алтайского, Мамонтовского, Ключевского, Алейского, Калманского районов — по 2

Троицкого, Целинного, Романовского, Тогульского, Каменского, Шелаболихинского, Быстроистокского районов — по 1

Белокурихи — 1.

На сегодняшний день находятся под меднаблюдением и на самоизоляции — 5460 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 21618 человек.