+69. Заражение корнавирусом в Алтайском крае продолжает расти. Рейтинг городов и районов

Из 69 новых случаев заболевания в Барнауле — 52 человека, Заринске — 4, Рубцовске — 4, Новоалтайске — 3, Калманском районе — 2. Бийске — 2, Ребрихинском районе — 1, Залесовском районе — 1.
Специалистами управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.
На 31 мая общее число заболевших коронавирусной инфекцией — 1848 человек, в том числе 188 ребенка до 17 лет включительно.
119 случаев — завозные (2 — из-за рубежа). 1324 случай — по контакту с ранее заболевшими лицами. 231 — у больных внебольничной пневмонией, 392 — у заболевших ОРВИ, в 1225 случаях — бессимптомное течение. Тяжелых больных — 47, на аппарате ИВЛ — 16. Выздоровело — 775 человек. За прошедшие сутки выписано 16 человек.
Вот как распределены по городам и района 1848 инфицированных.
Жители Барнаула — 911
Змеиногорского района — 253
Бийска — 135
Рубцовска — 80
Новоалтайска — 47
Павловского района — 33
Славгорода — 31
Благовещенского района — 26
Тюменцевского района — 24
Поспелихинского района — 23
Первомайского района — 22
Ребрихинского района — 18
Тальменского района — 16
Рубцовского района — 14
Горняка — 13
Курьинского района — 13
Заринска — 12
Камня-на-Оби — 12
ЗАТО Сибирский — 12
Бурлинского района — 12
Немецкого национального района — 11
Бийского района — 9
Алейска — 8
Новичихинского района — 7
Третьяковского района — 7
Крутихинского района — 6
Советского района — 6
Родинского района — 6
Завьяловского района — 6
Зонального района — 6
Солонешенского района — 5
Волчихинского района — 5
Косихинского района — 5
Залесовского района — 5
Ярового — 4
Егорьевского, Усть-Калманского, Табунского районов — по 4 в каждом
Кулундинского, Михайловского, Шипуновского, Заринского, Усть-Пристанского районов — по 3
Алтайского, Мамонтовского, Ключевского, Алейского, Калманского районов — по 2
Троицкого, Целинного, Романовского, Тогульского, Каменского, Шелаболихинского, Быстроистокского районов — по 1
Белокурихи — 1.
На сегодняшний день находятся под меднаблюдением и на самоизоляции — 5460 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 21618 человек.