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Здоровье

Зараженная педиатр из Хакасии успела принять 18 детей

В Хакасии одна из зараженных коронавирусом оказалась педиатром и успела принять детей до больничного, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

В ведомстве отмечают, что врач прилетела из Москвы. По приезду клинических симптомов у нее не наблюдалось.

«Специалист вышла на работу. При появлении первых симптомов была отправлена на больничный. Круг контактных лиц установлен, за их состоянием ведется наблюдение», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Шанс», педиатр успела принять около 18 детей.

«Всех детей, которых она принимала, мы осмотрели. Выезд на дом был осуществлен. Со всеми родителями встречались <…> Больница на карантин закрываться не будет <…> Закрыть полностью медицинскую организацию — это абсурдная ситуация. Вы же видите, сколько заболевших за сутки в России», — отметил министр здравоохранения региона Владимир Костюш.

В воскресенье, 5 апреля, коронавирусную инфекцию у врача официально подтвердили.

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