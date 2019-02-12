Зараженные паразитами ульяновские суворовцы пройдут курс химиотерапии

Курсанты Ульяновского суворовского училища, зараженные эхинококкозом, пройдут химиотерапию. Остальные десятилетиями будут наблюдаться у врачей, поскольку сказать точно, кто сейчас болен, невозможно. Инкубационный период болезни составляет около 30 лет.

Заболевшие с подтвержденным диагнозом в московском госпитале имени Вишневского пройдут курсы химиотерапии и при необходимости будут прооперированы. Недуг развивается очень долго, поэтому на данный момент медики не смогут назвать точное число заболевших, сообщают «Известия».

При заражении в органах человека формируется эхинококковая киста, где вызревают личинки гельминтов. Она опасна тем, что может прорваться, и тогда гельминты распространятся по всему телу. Также возможно загноение. Впрочем, возможно, что киста никак себя не проявит.

У зараженных мальчиков кисты нашли в легких и печени. Извлечь их можно лишь при помощи операции, но в случае с ульяновцами предлагается просто сдерживать рост капсулы с помощью химиотерапии. Возможно пункционное лечение, однако, как и при хирургической операции, есть риск заражения окружающих тканей в случае попадания жидкости из кисты наружу, в окружающие ткани.

«Гельминтов, как и злокачественную опухоль, перед вмешательством „травят“ химиотерапией, затем проводят операцию, а потом еще раз курс химии, чтобы „добить“ остатки паразитов», — сообщает издание.

При этом, по словам медиков, токсичность вводимых препаратов ниже, чем при борьбе с онкологией, пишет «Росбалт».

Ученые отмечают, что такое массовое заражение беспрецедентно. Изредка болезнь встречается в пастбищных регионах, но массовый случай в училище, где дети не должны контактировать напрямую со скотом, выглядит очень необычно, подтвердил и главный инфекционист ФМБА России, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.