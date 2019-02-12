Зараженные паразитами ульяновские суворовцы пройдут курс химиотерапии

Заболевшие с подтвержденным диагнозом в московском госпитале имени Вишневского пройдут курсы химиотерапии и при необходимости будут прооперированы. Недуг развивается очень долго, поэтому на данный момент медики не смогут назвать точное число заболевших, сообщают «Известия».
При заражении в органах человека формируется эхинококковая киста, где вызревают личинки гельминтов. Она опасна тем, что может прорваться, и тогда гельминты распространятся по всему телу. Также возможно загноение. Впрочем, возможно, что киста никак себя не проявит.
У зараженных мальчиков кисты нашли в легких и печени. Извлечь их можно лишь при помощи операции, но в случае с ульяновцами предлагается просто сдерживать рост капсулы с помощью химиотерапии. Возможно пункционное лечение, однако, как и при хирургической операции, есть риск заражения окружающих тканей в случае попадания жидкости из кисты наружу, в окружающие ткани.
«Гельминтов, как и злокачественную опухоль, перед вмешательством „травят“ химиотерапией, затем проводят операцию, а потом еще раз курс химии, чтобы „добить“ остатки паразитов», — сообщает издание.
При этом, по словам медиков, токсичность вводимых препаратов ниже, чем при борьбе с онкологией, пишет «Росбалт».
Ученые отмечают, что такое массовое заражение беспрецедентно. Изредка болезнь встречается в пастбищных регионах, но массовый случай в училище, где дети не должны контактировать напрямую со скотом, выглядит очень необычно, подтвердил и главный инфекционист ФМБА России, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.
«Мне кажется, нам не рассказывают всей правды. Просто так подобные вспышки эхинококкоза не возникают. Теоретически это можно себе представить, но практически такого никогда не случалось. Если бы причина действительно была в том, что дети просто поели немытую клубнику, у нас половина страны была бы больна эхинококкозом», — отметил ученый.