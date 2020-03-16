Зараженный COVID-2019 россиянин рассказал о симптомах заболевания

Чемпион мира по кайтсерфингу из Санкт-Петербурга Петр Тюшкевич после лабораторного подтверждения заражения коронавирусом COVID-2019 рассказал о симптомах заболевания.

Сейчас спортсмен находится в инфекционной больнице, пишет «Взгляд».

По словам спортсмена, он решил сдать анализы сразу после возвращения из Франции, хотя никаких симптомов у него не было. Анализ показал — коронавирус есть. А через день начались первые симптомы.

«Первый — першит в горле. Ощущение сухого горла. Второй — постепенно появляется сухой кашель. Третий — давление в верхней части груди. Четвертый — уже ночью температура поднялась до 39 и плохо снижается какими-либо таблетками», — рассказал Тюшкевич в своем Instagram.

Он также с иронией добавил, что врачи дают благоприятный прогноз — «так как у меня еще много туалетной бумаги».

Также спортсмен посоветовал всем не посещать людные места. А про свои ощущения добавил, что не паникует.

Между тем некоторые подписчики спортсмена не поверили, что он — молодой и здоровый — заболел. И обвинили его в хайпе.

«Он поделился этим только потому, что многие люди думают, что это миф, шумиха. Очнитесь! Берегите себя, и соблюдайте меры предосторожности», — вступились за спортсмена друзья.

Многие написали, что спортсмену такой хайп не нужен.

По последним данным — на 15 марта — в России зафиксировано 63 заразившихся коронавирусом, причем все они в последние две недели посещали страны Европы.

Накануне президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом.