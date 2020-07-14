Заразившаяся коронавирусом Анита Цой рассказала о самом жутком проявлении болезни

«Постоянно он пытается найти, за что зацепиться: то почки, то печень, то давление, то сахар. Поэтому эти две недели болезни — просто какой-то кошмар», — поделилась Анита Цой.
Помимо этого, Цой рассказала, что на фоне коронавируса у нее начались серьезные проблемы с психикой. «Мозг раздваивается и ты не можешь здраво мыслить. Вдруг начинается психологическая атака», — отметила певица.
В какой-то момент ей даже начало казаться, что она не может дышать без кислородной маски. Также у Аниты Цой, по ее словам, началась клаустрофобия.