Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 июля 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Заразившаяся коронавирусом Анита Цой рассказала о самом жутком проявлении болезни

Певица Анита Цой недавно перенесла коронавирусную инфекцию и рассказала о самом страшном ее проявлении. COVID-19, по ее словам, нападает на все системы организма по очереди, пишет Online47.ru.

Анита Цой.
Анита Цой.
www.instagram.com/anitatsoy

«Постоянно он пытается найти, за что зацепиться: то почки, то печень, то давление, то сахар. Поэтому эти две недели болезни — просто какой-то кошмар», — поделилась Анита Цой.

Помимо этого, Цой рассказала, что на фоне коронавируса у нее начались серьезные проблемы с психикой. «Мозг раздваивается и ты не можешь здраво мыслить. Вдруг начинается психологическая атака», — отметила певица.

В какой-то момент ей даже начало казаться, что она не может дышать без кислородной маски. Также у Аниты Цой, по ее словам, началась клаустрофобия.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость