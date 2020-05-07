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Здоровье

Зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19 в Алтайском крае

Общее число заболевших достигло 605 человек, в их числе 65 детей, сообщает оперативный штаб региона по пртиводействию коронавирусной инфекции.

Медицинская маска, вирус.
Медицинская маска, вирус.
СС0

Всего выздоровело 133 человека, за прошедшие сутки выписано — 23 человека. Среди заболевших — жители Рубцовска — 5 человек, Змеиногорского района — 3, Благовещенского района — 3, Барнаула — 2, Рубцовского района — 2, Поспелихинского района — 1, Родинского района — 1,

Специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц новых заболевших и проведят заключительную дезинфекцию в очагах.

Из общего числа заболевших 56 случаев — завозных, в том числе 2 — из-за рубежа; 439 случаев — по контакту с заболевшими. 85 — выявлены у больных внебольничной пневмонией, 99 — у заболевших ОРВИ. В 421 случаях наблюдается бессимптомное течение.

На 7 мая на коронавирусную инфекцию обследовано 32225 человек. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции — 4611 человек. Снято наблюдение с 8926 человек.

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