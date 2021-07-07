Зарубежные компании подали заявки на регистрацию вакцин от ковида в России

Несколько иностранных производителей подали документы на регистрацию своих вакцин от COVID-19 на территории России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет «Интерфакс».

Эти заявки проходят экспертизу. По ее результатам будет принято решение, и уже по его итогам такие препараты смогут продаваться в РФ.

При этом министр не уточнил, сколько заявлений подано и о каких производителях идет речь.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что отечественная компания «Петровакс» готова производить китайские вакцины CanSino. Это однокомпонентный аденовирусный препарат. Он проще в производстве, чем «Спутник V».

Совместный проект также готовили отечественная «Р-Фарм» и компания AstraZeneca, пишет bfm.ru. Они, вероятнее всего, и станут первыми на российском рынке, отметил генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Министр Мурашко также рассказал о ходе прививочной кампании от коронавируса на данный момент. По словам Мурашко, она идет активно, в день в РФ прививаются до 850 тыс. человек. Министр добавил: ситуация с COVID-19 в России напряженная, ключевым фактором является формирование иммунитета.