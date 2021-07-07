7 июля 20°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Зарубежные компании подали заявки на регистрацию вакцин от ковида в России

Несколько иностранных производителей подали документы на регистрацию своих вакцин от COVID-19 на территории России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет «Интерфакс».

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

Эти заявки проходят экспертизу. По ее результатам будет принято решение, и уже по его итогам такие препараты смогут продаваться в РФ.

При этом министр не уточнил, сколько заявлений подано и о каких производителях идет речь.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что отечественная компания «Петровакс» готова производить китайские вакцины CanSino. Это однокомпонентный аденовирусный препарат. Он проще в производстве, чем «Спутник V».

Совместный проект также готовили отечественная «Р-Фарм» и компания AstraZeneca, пишет bfm.ru. Они, вероятнее всего, и станут первыми на российском рынке, отметил генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Министр Мурашко также рассказал о ходе прививочной кампании от коронавируса на данный момент. По словам Мурашко, она идет активно, в день в РФ прививаются до 850 тыс. человек. Министр добавил: ситуация с COVID-19 в России напряженная, ключевым фактором является формирование иммунитета.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость