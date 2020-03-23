Затяжная пандемия: китайский вирусолог рассказал о сроках победы над COVID-19

Европейским странам не следует рассчитывать на быструю победу над коронавирусом, континенту для этого может потребоваться до двух лет, считает один из ведущих китайских вирусологов Чжан Вэньхун — руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19, пишет « ».

«Будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года», — сказал Чжан во время видеоконференции, организованной китайским генеральным консульством в Дюссельдорфе.

«Могу сказать — забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем», — цитирует эксперта гонконгское издание South China Morning Post.

Контроль и радикальные меры

Пандемия неизбежно затянется, и когда она будет взята под контроль — этим летом или следующим — будет зависеть от глобальных усилий по ее сдерживанию, сказал вирусолог.

«Чтобы решить проблему в короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными», — сказал Чжан Вэньхун.

«"Если бы только во всем мире можно было прекратить все перемещения на четыре недели, пандемию можно было бы остановить», — сказал он.

И добавил, что ему «трудно даже представить», что это возможно.

Опыт Поднебесной

Китаю в борьбе с коронавирусом помогло то, что в самом начале распространения инфекции учреждения, многие предприятия, уверен эксперт. Учебные заведения были закрыты по случаю «Праздника весны», что значительно сократило контакты населения.

Данные

По данным South China Morning Post на 23 марта, В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает «лидировать» Италия.

По состоянию на вечер 21 марта в стране зафиксировано 4,825 тыс. смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии, что на 793 больше, чем за 18 марта. Всего зарегистрировано 53,578 тыс. больных.

В Испании зафиксировано 24,926 тыс., почти на пять тыс. больше, чем 20 марта (скончались 1,326 тыс.), Франции — 14, 459 тыс. (562), Германии — 13,957 тыс. (44), Швейцарии — 6,100 тыс. (56), Великобритании — 5,018 тыс. (233), Нидерландах — 2,994 тыс. (106), Австрии — 2,388 тыс. (шесть), Бельгии — 2,257 тыс. (37), Норвегии — 1,742 тыс. (семь), Швеции — 1,623 тыс. (16), Дании — 1,255 тыс. (девять).

На 23 марта в России инфицировано 367 человек, выздоровели 16.

В Сибирском федеральном округе (СФО) заражены: в Красноярске — 5 человек, в Новосибирске — 4, в Кемерово — 2 человека, в Хакасии и Томске — по 1.