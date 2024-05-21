В мае Солнце будто сошло с ума.

Ученые предсказывали сильную активность, но никто не предполагал, что это будет так мощно и так часто, указывает 56orb.ru.

Ранее на светиле произошли сразу два взрыва. И солнечная энергия направлена к Земле.

Специалисты утверждают — это еще не конец. Дело в том, что в ближайшие дни ожидается еще один мощный геошторм.

А магнитосфера Земли пережила сильнейшее возмущение в XXI веке — из-за корональных выбросов массы на Солнца. Тогда скорость солнечного ветра была почти вдвое выше обычной, магнитное поле — в шесть раз сильнее. А направление магнитного поля выброса оказалось «подходящим» для начала магнитной бури.

Всплески солнечной активности ждут Землю 24 и 27 мая.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Важно:

не употреблять спиртное,

пить успокаивающий чай,

пить больше воды.

Еще один совет — важно высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.

Гаджеты

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Как правило, на экранах телевизоров в такие дни время от времени появляется надпись «нет сигнала». А экран «рябит» всеми цветами спектра.

Факт

Магнитная буря в начале мая стала одной из крупнейших за всю историю наблюдений и крупнейшей в этом столетии.

Понятие

Магнитные бури — сильные возмущения магнитного поля Земли, резко нарушающие плавный суточный ход элементов земного магнетизма. В зависимости от воздействия потоков солнечного ветра на нашу Землю, различают слабые, умеренные и большие магнитные бури. Их величину обычно описывают Kp- и G-индексами. По этой шкале магнитные бури подразделяются на уровни от G1 (слабые бури) до G5 (экстремально сильные бури).

Потушить светило

Предотвратить магнитную бурю невозможно, как нельзя потушить само Солнце.

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