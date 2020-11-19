Зависимость от кислорода. Рассказ пациента, выжившего в алтайском ковидном госпитале

Истории пациентов, которые сейчас борются с коронавирусом, практически всегда начинаются одинаково. У них появляются первые признаки ОРВИ, а затем людям стремительно становится хуже. Пропадает обоняние, держится высокая (под 40) температура, появляется одышка и паника. Так было и с героем материала altapress.ru — Сергей Подоленко, пациент из ковидного госпиталя рассказал о буднях в палате, подвиге врачей и зависимости от кислорода.

Гудки из «красной зоны»

Сергей уверен, что «корону» он мог подхватить где угодно. По его словам, мало кто сидит дома и соблюдает изоляцию — люди ходят на работу. Поэтому поход в магазин, поездка в автобусе или посещение места работы могут стать причиной заражения.

«Руководство обязало носить средства индивидуальной защиты. Я выполнял предписания. Где-то прогадал. Сейчас уже и не поймешь, где именно», — признается Сергей.

По голосу в телефонной трубке понятно, что говорить ему трудно — слышна одышка, различимы чуть затяжные паузы между словами и предложениями. Но он продолжает рассказ, чтобы остальные его услышали и приняли к сведению.

Первый звоночек

17 октября мужчина почувствовал недомогание, у него начала подниматься температура. Терапевт диагностировал мужчине ОРВИ и отправил на больничный спустя сутки. 19 октября Сергей не вышел на работу. Температура продолжала расти и не покидала отметку в 39 градусов.

Градусник , термометр. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Сергей Подоленко,

пациент ковидного госпиталя:

Еще два дня после открытия больничного я пролежал дома. Становилось хуже и хуже — температура росла, и в какой-то момент не стало хватать воздуха. Жена вызвала скорую в субботу в 11 вечера. В два часа ночи меня увезли в больницу. Там диагностировали двухстороннюю пневмонию.

По прибытии в Травматологический центр на ул. Ляпидевского, на базе которого организовали ковидный госпиталь, мужчину сразу положили на койку с подведенным кислородом, сделали кардиограмму, измерили давление, взяли анализы и мазки для теста на ковид.

Сергея определили в палату, где находился еще один пациент. Там он провел три дня.

Эта комната на месяц станет для двух мужчин домом, который они ежедневно будут мечтать покинуть как можно скорее.

«11 ужасных дней и ночей»

Во вторник после обеда Сергея экстренно увезли в реанимационное отделение. Там он провел самые долгие и жуткие часы своего пребывания в больнице — 11 дней.

Коронавирус. Пандемия. Врач. CC0

Сергей Подоленко,

пациент ковидного госпиталя:

В реанимации на лицо надели маску, она очень плотно прилегает к лицу. В ней ты дышишь. Через дня четыре, наверное, привезли новые аппараты. Давящая маска сменилась на провод, который «вводят» в нос. Через этот провод идет дистиллированная вода, которая содержит кислород. Наконец-то стало легче дышать и пропало ощущение тяжести на лице от постоянного присутствия кислородной маски.

После того, как мужчина пошел на поправку, он вернулся в палату. Сергей до сих пор находится там «с трубочкой в носу», зависимый от кислорода.

Сергей Подоленко,

пациент ковидного госпиталя:

Врачи не говорят о скорой выписке и выздоровлении. Мы лишний раз их не тревожим. Зачем надоедать? Они свое дело знают. Сейчас от них многое зависит. Но как я понял люди в госпитале лежат по 20 и 30 дней. Сам практически месяц тут нахожусь.

Как оказалось, супругу Сергея болезнь тоже не обошла стороной. Но женщине повезло больше — ей позволили проходить лечение на дому, так как подтвержденные пневмония и ковид протекали в более легкой форме.

После курса лечения, по словам пациента, повторный тест показал отрицательный результат. Но женщина до сих пор чувствует слабость, началось осложнение на уши.

День сурка

Сутки в палате проходят по неизменному расписанию — процедуры, еда, сон, трудности с дыханием. Пациенты просыпаются. Врачи измеряют им давление, температуру, ставят уколы. Затем следует завтрак. Сергей рассказал, что кормят в больнице хорошо.

Рабочая поездка Виктора Томенко в Бийск. Дарья Зыкова

До обеда кому-то меняют капельницу, кому-то назначают процедуры. Потом до самого вечера у всех пациентов свободное время, которое они проводят в четырех стенах. Звонят родным и близким. Гуляют по палате. Полдник.

После ужина — снова процедуры, прием лекарств (пациент не знает, каких именно) и подготовка ко сну. И весь день под кислородом, иначе невозможно дышать.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Антон Федотов / altairegion22.ru

Сергей Подоленко,

пациент ковидного госпиталя:

С родными общаемся по телефону. Кто же их к нам пустит? Врачи приходят только в «облачении» (в специальных костюмах, — прим. altapress). Да и многие из друзей заболели. В том числе — наши соседи. Раньше трудно было найти человека, у которого заболел кто-то из близких. Теперь таких много. Не верили — и вот как получилось.

После реанимации Сергей видит врачей реже. Конечно, они все еще приходят для проверки самочувствия больных. Медсестры — постоянные спутники в палатах. Но в реанимации лица в щитках для пациентов были «вечными ликами». По словам пациента, в реанимации лежали по пять «тяжелых», и над каждым тряслись врачи — не отходили ни на минуту.

Ковидный госпиталь в Алтайском крае. Коронавирус. altairegion22.ru

Сергей Подоленко,

пациент ковидного госпиталя:

Они настоящий подвиг совершают. Я даже не знаю ходят ли они домой, такое ощущение, что они живут в больнице, как и мы. Они — настоящие герои сейчас, все остальное — ерунда. Очень плохо, что их труд мало ценят.

Сергей идет на поправку. Температуры уже нет, но есть проблемы с сатурацией. Пока мужчина неподвижен, она в норме. Как только прогуляется по комнате — падает на несколько процентов.

Он надеется, что как только сатурация придет в норму, то вернется домой к супруге. «Все плохое позади», — говорит он. И пусть это действительно будет так.