Заводи мотор. Как в Алтайском крае работает первая частная служба медицины катастроф

В компании «Биомед» четыре реанимобиля, нашпигованных новейшей медтехникой, способных доставить из одного пункта в другой самых сложных пациентов — с тяжелыми травмами, инсультами и инфарктами, на искусственной вентиляции легких. Это первая в крае частная компания специализированных медицинских перевозок. Ее владелец Алексей Маевский рассказал altapress.ru о дорожных рисках, о транспортировке людей с остановкой сердца и о том, почему врачи отказываются забирать больных из реанимации.

Выехали за пределы региона

— Как вы решили , что организуете частные медперевозки?

— Мой отец в 2004 году основал в Рубцовске многопрофильный медицинский центр «Биомед». В какой-то момент возник вопрос транспортировки пациентов, потому что было много людей из ближайших районов — Змеиногорска, Горняка, — которые хотели бы обследоваться у нас, но не могли доехать самостоятельно.

Мы приобрели первый автомобиль в 2016 году и получили лицензию минздрава. Но спрос превысил предложение, и «Биомед» стал расширяться. Сначала перевозили только по району, затем по всему краю.

Потом люди стали спрашивать, как заказать машину для поездок в крупные медицинские организации — исследовательский центр имени Мешалкина в Новосибирске, другие крупные федеральные центры в Томске, Красноярске, Иркутске. Так мы выехали за пределы Алтайского края.

Реанимобиль компании «Биомед». Анна Зайкова.

Сначала служба перевозок работала в Рубцовске, с ноября прошлого года она есть и в Барнауле.

— Не каждый частный медцентр может позволить себе организовать службу доставки.

— Не каждый. Но такие компании есть во многих регионах Сибири — в Новосибирске, Томске, Омске. В Санкт-Петербурге мощная частная неотложка, они транспортируют пациентов из Италии, Испании, Франции — со всей Европы, где россияне оказываются в сложных ситуациях.

Человек с носилками

— Для транспортировки тяжелых больных в крае есть государственный Центр медицины катастроф , услуги которого бесплатны. Почему вы посчитали , что частные перевозки станут востребованными?

— Есть такие пациенты, за которых не возьмется ни одна служба, кроме медицины катастроф. Но в ней всего четыре реанимобиля, и этого крайне мало. Часто они нужны срочно, но все уже и так на выездах.

Даже наши машины заказывать стоит заранее, минимум за сутки: бывает, что все заняты. Поверьте, эта проблема стоит очень остро.

Кроме того, сотрудники медицины катастроф могут перевозить пациентов лишь в пределах региона. Получается, что когда жители края куда-нибудь уехали и с ними там случилась беда, то они вынуждены находиться там, пока полностью не восстановятся.

Если человек сломал шейку бедра во Владивостоке, то его перевозка возможна только на специально оборудованном реанимобиле. А ведь все хотят побыстрее вернуться на родину.

— Есть еще какая-то альтернатива вашим услугам?

— Такой услуги в крае не было никогда. Сейчас в Барнауле работают спецавтомобили, в которых есть просто водитель и человек, который таскает носилки. Это такое такси, где клиент может ехать в положении лежа.

Реанимобиль компании «Биомед». Анна Зайкова.

Можно заказывать такой фургон с носилками, если человека, полностью вылечившегося и выписавшегося из стационара, просто надо доставить домой.

Но оборудованные авто, готовые к тому, что с тяжелым пациентом может что-то произойти в дороге, есть только у нас.

Машины и люди

— Каким оборудованием оснащены ваши реанимобили?

— У нас сейчас работают два Volkswagen Crafter и два Mercedes Transporter. Начинка — все необходимое для поддержания жизнедеятельности и экстренной помощи, как и в медицине катастроф: мониторы, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, кислородные баллоны, инфузомат, электрокардиограф, носилки-каталка, пульсоксиметр, реанимационные наборы, шины, медикаменты.

Реанимобиль компании «Биомед». Анна Зайкова.

Так что мы способны транспортировать людей в состоянии любой степени тяжести.

На закупку и оснащение автомобилей мы потратили около 8 млн рублей.

— Как набирали врачебный персонал?

— Отдельного штата у нас нет, все работают по совместительству. Это анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры группы интенсивной терапии с более чем 10-летним стажем работы, сотрудники реанимационных бригад скорой помощи Барнаула.

Выезжать они могут как по отдельности, так и вместе, в зависимости от состояния больного.

Реанимобиль компании «Биомед». Анна Зайкова.

— Можно сказать , что вы работаете как частная скорая помощь?

— Не совсем. Если кому-то стало плохо дома или на улице, то нужно звонить именно в скорую помощь. Наша работа в том, чтобы транспортировать пациента из пункта, А в пункт Б в целости и сохранности. И вовремя ликвидировать все осложнения, которые могут возникнуть в дороге.

Потому что врачи

— На какие расстояния вы можете перевозить пациентов?

— Дальность переезда не ограничена. Хоть в Москву. По лицензии мы имеем право транспортировать больных по Барнаулу, Алтайскому краю, всем регионам России и странам СНГ. На сегодняшний день из других регионов и стран мы доставили на Алтай больше 70 пациентов — из Новосибирска, Томска, Кемерова, Тюмени, Алма-Аты, Астаны, Киргизии. Сколько перевезли по Алтайскому краю, даже не считаем.

Реанимобиль компании «Биомед». Анна Зайкова.

— Какая при этом ответственность?

— Юридическая. Мы оформляем договор перед транспортировкой. Его подписывает сам пациент, если он в сознании, или ближайшие родственники.

Есть специальный сопроводительный лист информационного согласия. В нем прописаны все случаи и ответственность сторон. Это, в общем-то, стандартный договор на медицинское вмешательство, который вы подписываете в любой клинике.

Тут еще такой момент. Например, надо перевезти пациента из Новосибирска в Барнаул, мы едем туда пустые. Если в дороге увидим ДТП, то обязательно остановимся. Оказать первую медпомощь, купировать болевой синдром, остановить кровотечение — мы можем все.

Реанимобиль компании «Биомед». Анна Зайкова.

Таких обязательств специально на нас никто не накладывает. Но у нас лицензия как у медицины катастроф, мы подчиняемся ее законам. А вообще, мы это делаем, потому что мы врачи.

Больше , чем мебель

— От чего зависит цена перевозки?

— От нескольких факторов: расстояния (по краю или за пределы региона), состояния пациента (нужен ли ему один фельдшер или полная реанимационная бригада), веса пациента: одно дело, когда перевозишь дедушку 60 килограммов, и другое — когда дедушка весит 120, и его нужно спустить с пятого этажа.

Цена может начинаться с 2 тыс. рублей за перевозку в пределах Барнаула и достигать 120−135 тыс., если это выезд на дальние расстояния.

Реанимобиль компании «Биомед». Анна Зайкова.

— Как реагируют на такие цены «покупатели»?

— По-разному. Некоторые не удивляются, когда называешь стоимость транспортировки. А потом говоришь, что спуск пациента стоит 150 рублей за этаж, и возникает недовольство. Это очень странно. Люди же заказывают диваны и стиральные машины и не возмущаются, что грузчики берут плату.

Некоторые говорят: «О! Так такси дешевле вызвать». Если пациент может передвигаться на такси, то и вызывайте.

Люди часто немного неверно понимают, что мы работаем при других обстоятельствах — что у нас реанимобиль, что есть затраты на амортизацию машины, на зарплату врачебной бригады и водителя, что у нас дорогостоящая аппаратура и медикаменты. Плюс топливо: эти машины «едят» достаточно много.

Реанимобиль компании «Биомед». Анна Зайкова.

После операции

— В вашей работе все случаи сложные , но наверняка есть особенные.

— Два парня уехали в Тюмень поступать в университет и разбились в ДТП. Один погиб, второй в коме. Его родители обратились к нам, хотели, чтобы он был рядом. На перевозку ушло двое суток.

Доставляли женщину из Киргизии в Барнаул года два назад. Она упала там в горах с большой высоты, вся переломалась, тяжелейшие травмы. Спустя неделю мы ее привезли.

Конечно, родственникам всегда спокойнее, когда близкий и нуждающийся в помощи человек рядом, особенно если они не могут на долгое время выехать в другой регион. Был еще случай, когда мы забрали пациента после операции аортокоронарного шунтирования из клиники Мешалкина, а по дороге у него сердце остановилось.

Реанимобиль компании «Биомед». Анна Зайкова.

— Машина в таких нештатных ситуациях тормозит?

— Конечно, мы останавливаемся, чтобы пациент был полностью в покое. Пришлось раз пять приложиться дефибриллятором, только потом удалось запустить сердце. Завели мотор в прямом и переносном смысле и поехали дальше.

Тяжелые пациенты перевозятся полностью обвешанные датчиками, малейшие изменения показывает высокоточное оборудование. Так что врачи реагируют мгновенно.

— Вы прослеживаете судьбу своих пациентов?

— Как правило, нет. Знаем, что передаем их в надежные руки других врачей.

Реанимобиль компании «Биомед». Анна Зайкова.

— Родственники могут сопровождать человека при перевозке?

— В реанимобиле два места в кабине и четыре в салоне: два кресла и лавка. Два человека, в принципе, могут туда поместиться помимо бригады.

Редко бывают случаи, когда на вызов отправляется полная врачебная команда, но мы все равно стараемся не брать посторонних людей в реанимобиль. Они либо потом приезжают на место, либо сопровождают нас на личном авто.

Оценить риск

— Как вы договариваетесь о перевозке с врачами в других регионах?

— Даже если родственники утверждают, что обо всем уже договорились, мы все равно перезваниваем и перепроверяем. Однажды уже было такое, что мы привезли пациента в клинику, а нас, оказывается, не ждали.

Всегда предварительно звоним и врачам в пункт, где забираем пациента, чтобы узнать о его состоянии — каковы гемодинамика, дыхание, пульс, давление, стабилен или нет, нужны ли кислородные баллоны и прочее. В зависимости от этого комплектуем автомобиль.

Реанимобиль компании «Биомед». Анна Зайкова.

Отдельный вопрос: нужен ли наркоз? По сути, пациента можно перевезти и в спящем состоянии, он ничего не почувствует. Как в операционной.

— Как оценить риск перевозки и кто это делает?

— Риск зависит от тяжести состояния пациента. Но могу сказать, что он всегда большой. Именно поэтому мы предварительно говорим с врачами, которые видят пациента и отдают себе полный отчет о его состоянии.

Был случай, когда врач приехал за пациентом, зашел в реанимацию, посмотрел и отказал в перевозке. Последнее слово всегда остается за нашим врачом, потому что именно он отвечает за то, чтобы доставить пациента таким, каким он его забрал. Главное — живым.

Честно говоря, иногда врачам выгоднее выписать тяжелого иногороднего пациента из реанимации и отдать нам. Во избежание проблем. Ведь чаще люди умирают именно в реанимациях.

Реанимобиль компании «Биомед». Анна Зайкова.

Лицензия на все

— Планируете расширять компанию?

— В планах открыть в Барнауле небольшую подстанцию скорой помощи, чтобы были кабинеты врачей, фельдшеров, санитаров, диспетчерская, столовая, гараж. Мы сможем организовать и экстренные вызовы на дом. Я думаю, это будет стоить в районе 1 тыс. рублей.

Лицензия «Биомеда» открыта практически на все виды медицинских услуг — от перевязок до сложных операций и прерываний беременности. Ортопедия, нейрохирургия, офтальмология, стоматология, неврология и многое другое. Планируем полностью перевезти этот бизнес в Барнаул.

В будущем возможен и обычный вызов врача на дом, причем не просто терапевта, но и узкого специалиста.

Реанимобиль компании «Биомед». Анна Зайкова.