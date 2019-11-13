Завотделением трансплантации: в России «легче похоронить ребенка, чем обеспечить дорогостоящим лечением»

По словам Валова, в России нет ни госпрограммы по детской трансплантации, ни денег на дорогостоящее лечение детей, которые нуждаются в пересадке почки.

Валов также подчеркнул, что специалисты с начала 2000-х годов предлагали создать отделения детской трансплантации в каждом из федеральных округов, однако до сих пор таких отделений нет нигде, кроме Москвы.

Кроме того, в России существуют проблемы с диагностикой необходимой трансплантации, и дети часто умирают с неверным диагнозом, подчеркнул медик, пишет «Росбалт».

По словам Валова, у ребенка с необходимостью пересадки почки есть шанс выжить только в том случае, если он попадет в специализированный стационар в течение 10−15 дней.