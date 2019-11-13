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Здоровье

Завотделением трансплантации: в России «легче похоронить ребенка, чем обеспечить дорогостоящим лечением»

В России «легче похоронить ребенка, чем обеспечить дорогостоящим лечением», заявил «Коммерсанту» руководитель отделения трансплантации почки Российской детской клинической больницы (РДКБ) Алексей Валов.

Медицина. Больница. Операция.
Медицина. Больница. Операция.
СС0

По словам Валова, в России нет ни госпрограммы по детской трансплантации, ни денег на дорогостоящее лечение детей, которые нуждаются в пересадке почки.

Валов также подчеркнул, что специалисты с начала 2000-х годов предлагали создать отделения детской трансплантации в каждом из федеральных округов, однако до сих пор таких отделений нет нигде, кроме Москвы.

Кроме того, в России существуют проблемы с диагностикой необходимой трансплантации, и дети часто умирают с неверным диагнозом, подчеркнул медик, пишет «Росбалт».

По словам Валова, у ребенка с необходимостью пересадки почки есть шанс выжить только в том случае, если он попадет в специализированный стационар в течение 10−15 дней.

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