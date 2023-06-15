Завязывай давай! Врачи рассказали, как лечат алтайских алкоголиков и что из этого получается

В Алтайском крае зарегистрировано более 24 тыс. человек с алкоголизмом, в том числе с алкогольными психозами. Наибольшая заболеваемость встречается среди пациентов в возрасте от 40 до 59 лет – 53,5%. Почему почти все люди страдают алкголизмом первой стадии, что делать, чтобы получить помощь специалистов и какую помощь предлагает краевой наркологический диспансер - в нашем материале.

Недостаточная «завязка»

В отделении неотложной наркологической помощи – люди со второй стадией алкогольной зависимости. Они страдают похмельным синдромом и не могут самостоятельно прекратить прием алкоголя. Тут же – люди с алкогольным психозом, который связан с отменой приема. Последние дезориентированы в месте и времени, страдают галлюцинациями. Их сюда доставляет скорая помощь – из дома или с улицы.

По словам заведующей отделением Натальи Ольхиной, лечение начинается с дезинтексикации, затем больному дают препараты, снижающие тягу к алкоголю, а уже после – восстановительные лекарства. Курс лечения составляет до 12 дней, при выписке врач дает рекомендации по дальнейшей терапии, либо амбулаторно, либо в дневном стационаре.

Женщины – редкие гости здесь, в основном мужской контингент. Наталья Ольхина подтверждает популярное мнение о том, что женский алкоголизм лечится куда сложнее. Но, к счастью, и количество пьющих дам существенно меньше.

Кодировка от алкоголя, по словам врача, подходит не всем. Врач должен оценить эффект процедуры – какова вероятность, что наступит ремиссия. Всем, кто проходит процедуру кодировки обязательно показана пролонгирующая поддерживающая терапия, поскольку одной мотивации точно будет недостаточно, чтобы «завязать».

Факт С потреблением алкоголя связаны около 70% смертей от цирроза печени, 60% смертей от кардиомиопатии и почти половина смертей от панкреатита на территории России.

Алкоголизм. Краевой наркологический диспансер. Минздрав АК.

Все мы алкоголики

Про словам Натальи Ольхиной, зависимость от алкоголя развивается не быстро, поэтому сложно сказать, в какой именно момент она станет необратимой и превратится в настоящую проблему для самого больного и его близких. «Надо понимать, что алкоголь – это психоактивное вещество, и с ним всегда надо быть настороже. Это не игрушки», - говорит врач.

На первой стадии будущий алкоголик просто не пропускает ни одного праздника, чтобы не выпить. «Так что теоретически почти у всех нас первая стадия зависимости», - говорит Наталья Ольхина. Если же у человека сформировался похмельный синдром, и наутро после вечеринки ему снова хочется выпить – это уже не первая, а вторая стадия, и пора бить тревогу.

На третьей стадии человек пьет постоянно, бросает работу и семью, становится социальным изгоем. Каждая из стадий длится по 10-15 лет, у кого-то меньше.

Алкоголь – нейротоксичный яд, поэтому под ударом прежде всего оказывается центральная нервная система. Опосредованно он действует и на все органы и системы.

Алкоголь. altapress.ru

Шесть коек

Кто-то пьет с радости, кто-то с горя. В целом врачи отмечают, что алкоголизму больше подвержены, как ни странно, не здоровые люди, а те, у кого уже есть какие-либо заболевания, наследственные или приобретенные: гипертония, сахарный диабет, психические расстройства.

Рекомендации и уговоры домашних на алкоголиков, как правило, не действуют, так что лучше обращаться за помощью к профессионалам.

В краевом наркологическим диспансере есть большая лабораторная база для точной диагностики алкогольной зависимости и ее последствий. Наркологи могут направить больного к узким специалистам: кардиологам, неврологам и пр.

Отделение Натальи Ольхиной рассчитано на 65 коек, оно принимает пациентов со всего края: по переводу из других больниц, по скорой помощи, а также людей, которые обратились в диспансер сами. Последних, разумеется, меньшинство.

В палате интенсивной терапии диспансера – шесть коек, и они никогда не пустуют. Все «неадекваты», опасные для себя и окружающих, поступают именно сюда.

Алкоголь. Михаил Хаустов

Дойти до психолога

Пациенты диспансера получают психологическую помощь. Клинический психолог Полина Корелова говорит, что люди к ней поступают по направлению лечащего врача, именно он решает, готов ли его подопечный общаться со «специалистом по мозгам». Конечно, перед этим нужно снять острое состояние, чтобы человек понимал, где он находится и что ему предстоит.

«Первое, что мы делаем – тестирование, - рассказывает психолог. – Поскольку дальнейшая схема нашего общения и лечения зависит от эмоционального состояния больного и индивидуальных особенностей психики. Все стратегии дальнейшей жизни обсуждаем с пациентом и наркоголом».

Полина Корелова говорит, что не всем пациентам нужна ее помощь, но если человек уже «дошел» до ее кабинета, то, как правило, готов говорить обо всем, в том числе о значимых для него причинах злоупотребления алкоголем.

К услугам пациентов наркодиспансера – психокоррекционная помощь и сеансы психоэмоциональной разгрузки с индивидуальным набором программ, учитывающих исходное состояние человека, его возраст и другие параметры. Это аудиовизуальный вибротактильный комплекс – с так называемым креслом нулевой гравитации, сенсорными очками, стереонаушниками, обратной связью.

Полина Корелова высоко оценивает такую терапию, с ее помощью остальные дни лечения проходят значительно легче и эффективнее.

Комплекс нужен и для того, чтобы восстановить эмоциональный фон после консультации психолога. «Мы зачастую говорим об очень неприятных вещах, - рассказывает Полина Корелова. – Да и повод для нашей встречи не веселый. Так что разгрузка полезна».

Щеки розовеют

Психолог вместе с пациентом также выстраивает и стратегию дальнейшего поведения: что будет, когда человек выйдет из стен наркодиспансера и окунется в обычную жизни с теми же трудностями и соблазнами.

Полина Корелова говорит, что наиболее эффективны в ремиссионном этапе группы поддержки. Содружество анонимных алкоголиков края – одно из старейших в стране, у него огромный опыт работы и прекрасные результаты. Наркологический диспансер крепко взаимодействует с этой организацией.

Психологи диспансера также работают с семьей пациента, если таково будет общее желание, и всеми, кто оказался в зоне созависимости.

«Если бы можно было вести фотоотчет о выписке наших пациентов, это был бы целый научный труд. Поступивший к нам человек и выходящий из стационара – будто два разных человека: глаза загораются, щеки розовеют, мысли только хорошие, планы грандиозные», - рассказывает Полина Корелова.

Этот шлейф, по ее словам, сохраняется достаточно долгое время. И все же нет 100% гарантии, что человек снова не начнет пить. Алкогольная зависимость – диагноз пожизненный, риск рецидива есть и после многолетней «завязки». Поэтому врачи говорят не об излечении, а о ремиссии.

Вино. Алкоголь. СС0.