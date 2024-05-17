Здоровая тональность. Зачем в алтайском онкодиспансере «лечат музыкой» и как Моцарт помогает в борьбе с раком

Музыка и человек неотделимы друг от друга, она звучит в каплях дождя, в теплом ветре и пении птиц, уверена психолог алтайского онкодиспансера Алла Лобанова. И правильные композиции, а также собственное пение благотворно влияют на здоровье человека. Это не раз подтвердила музыкальная терапия — новая методика лечения в краевом онкодиспансере. Что это такое и как она помогает в борьбе с раком — в нашем материале.

Музыка повсюду и внутри

Когда пациенты онкологического диспансера узнали, что помимо основного лечения им назначена музыкальная терапия, то многие были очень удивлены, вспоминает Алла Лобанова. Большинство из них привыкли к химиотерапии, препаратам и лучевой терапии. И новое «лечение музыкой» было им совершенно непонятно. Но очень скоро пациенты оценили такой подход.

«Музыка неотделима от человека, она окружает его повсюду: в капле дождя, в утреннем пении птиц или в шуме ветра. А человеческая психика и физика хорошо откликается на любое музыкальное воздействие», - объясняет психолог.

Любимая песня или приятная мелодия не только радуют слух. В первую очередь, это набор определенных частот и волн. Они соприкасаются с частотами и волнами мозга человека, и тем самым влияют на физиологические, биохимические и гормональные реакции организма. Например, структурируют биологические жидкости и делают их более управляемыми.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

«Пациентам с постмастэктомическим лимфостазом, нарушениями отделяемости лимфы или застоями желчи музыкальная терапия показана в первую очередь», - объясняет Алла Лобанова.

Дополнительно специалист отмечает благотворное влияние на психику пациента. Настроение человека улучшается, а тревожность и страх снижаются. «Музыка и развлекает, и успокаивает, и помогает отдохнуть. Многообразие эффектов огромно», - сообщает психолог.

Конечно, основное лечение музыкотерапия не заменит. Но все же положительный эффект огромен, считает эксперт.

«Химиотерапия, лучевая терапия и любые операции хоть и помогают бороться с заболеванием, но при этом нарушают работу кровеносной и лимфатической систем и других жидкостей организма. А музыка помогает их структурировать», - объясняет Алла Лобанова.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Нескучное лечение

Музыкальная терапия появилась в онкодиспансере в качестве дополнительного лечения около двух месяцев назад. Но это далеко не первый эксперимент в практике медучреждения. До пандемии ковида пациенты занимались арт-терапией. А после активно практиковались в творчестве в психологических группах.

«Мы всегда находимся в поиске новых методик лечения, помимо основного. Такие эксперименты помогают не заскучать пациентам и повышают их настроение. Выздоровление проходит более эффективно», - отмечает Алла Лобанова.

Занятия подходят для всех онкобольных, независимо от стадии заболевания и диагноза. В данный момент музыкотерапия используется в онкологическом диспансере в медицинской реабилитации.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

И сыграют, и споют

Сеансы «лечебной музыки» проходят каждый четверг в кабинете психологической разгрузки. Это небольшое помещение в приятных сиреневых тонах. Пациенты сидят рядом в удобных креслах или в мягких креслах-мешках. Это помогает им отвлечься от проблем и тревог, расслабиться и даже чуть раскрепоститься. Ведь сложно удержаться, чтобы не подпеть знакомой песне или хотя бы притопнуть ногой в такт.

Сеанс ведет профессиональный аккордеонист, фольклорист воскресной школы Александро-Невского Собора Вера Вознесенская. Она добрый друг краевого онкодиспансера, ведь помимо школы работает музыкальным терапевтом в алтайской краевой организации «Вместе против рака».

На занятиях пациенты прослушивают различные музыкальные композиции, как записанные заранее, так и в живом исполнении. Играет слушателям сама Вера Вознесенская, а также приглашенные гости. Недавно на занятия приходили исполнительницы на гуслях и на скрипке.

Музыкотерапия в Алтайском онкологическом диспансере Минздрав Алтайского края

Помимо прослушивания пациенты поют. Педагог отмечает, что работа голосом оказывает положительное влияние на весь организм человека. «Во время терапевтического пения органы начинают вибрировать, настраивая физические процессы на здоровую «тональность»», - объясняет Вера Вознесенская.

При этом знать музыкальную композицию онкобольным не обязательно, достаточно пропевать несколько аккордов. По мнению педагога, наибольшим целебным эффектом обладают «до», «си» и «соль».

И все же небольшое «караоке» по знакомым песням на сеансах устраивают. Однажды приглашенная музыкантка играла на скрипке «Мой ласковый зверь» и композиции из любимых фильмов. А недавно в честь Дня победы пациенты пели известные фронтовые песни.

Алтайский краевой онкологический диспансер. akod22.ru

Целебный Моцарт

При этом не каждая песня подходит для лечения рака, подчеркивает Алла Лобанова. Лучше всего себя зарекомендовала классическая и инструментальная музыка. На это указывают различные эксперименты мировых ученых.

«Самый известный из них - со стаканами воды, - рассказывает психолог. - Одному включали классическую музыку, а другому композиции разных жанров. Затем их заморозили. По итогу узоры льда в первом стакане были ровными и четко структурированными, в отличие от второго. Учитывая, что человек на 80% состоит из воды, положительное влияние классической музыки очевидно».

Конечно, не все пациенты - поклонники Моцарта, Баха или Бетховена, отмечает Алла Лобанова. И слушать любимые поп или рок-группы им никто не запрещает, ведь эти песни не приносят вреда. Но все же врачи рекомендуют попробовать послушать классические композиции в новой обработке.

«Как показала практика, таких людей очень мало. Зачастую те, кто больше всех отказывался от музыкотерапии, ее и полюбил», - отмечает психолог.

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