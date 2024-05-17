Здоровая тональность. Зачем в алтайском онкодиспансере «лечат музыкой» и как Моцарт помогает в борьбе с раком

Музыка повсюду и внутри
Когда пациенты онкологического диспансера узнали, что помимо основного лечения им назначена музыкальная терапия, то многие были очень удивлены, вспоминает Алла Лобанова. Большинство из них привыкли к химиотерапии, препаратам и лучевой терапии. И новое «лечение музыкой» было им совершенно непонятно. Но очень скоро пациенты оценили такой подход.
«Музыка неотделима от человека, она окружает его повсюду: в капле дождя, в утреннем пении птиц или в шуме ветра. А человеческая психика и физика хорошо откликается на любое музыкальное воздействие», - объясняет психолог.
Любимая песня или приятная мелодия не только радуют слух. В первую очередь, это набор определенных частот и волн. Они соприкасаются с частотами и волнами мозга человека, и тем самым влияют на физиологические, биохимические и гормональные реакции организма. Например, структурируют биологические жидкости и делают их более управляемыми.
«Пациентам с постмастэктомическим лимфостазом, нарушениями отделяемости лимфы или застоями желчи музыкальная терапия показана в первую очередь», - объясняет Алла Лобанова.
Дополнительно специалист отмечает благотворное влияние на психику пациента. Настроение человека улучшается, а тревожность и страх снижаются. «Музыка и развлекает, и успокаивает, и помогает отдохнуть. Многообразие эффектов огромно», - сообщает психолог.
Конечно, основное лечение музыкотерапия не заменит. Но все же положительный эффект огромен, считает эксперт.
«Химиотерапия, лучевая терапия и любые операции хоть и помогают бороться с заболеванием, но при этом нарушают работу кровеносной и лимфатической систем и других жидкостей организма. А музыка помогает их структурировать», - объясняет Алла Лобанова.
Нескучное лечение
Музыкальная терапия появилась в онкодиспансере в качестве дополнительного лечения около двух месяцев назад. Но это далеко не первый эксперимент в практике медучреждения. До пандемии ковида пациенты занимались арт-терапией. А после активно практиковались в творчестве в психологических группах.
«Мы всегда находимся в поиске новых методик лечения, помимо основного. Такие эксперименты помогают не заскучать пациентам и повышают их настроение. Выздоровление проходит более эффективно», - отмечает Алла Лобанова.
Занятия подходят для всех онкобольных, независимо от стадии заболевания и диагноза. В данный момент музыкотерапия используется в онкологическом диспансере в медицинской реабилитации.
И сыграют, и споют
Сеансы «лечебной музыки» проходят каждый четверг в кабинете психологической разгрузки. Это небольшое помещение в приятных сиреневых тонах. Пациенты сидят рядом в удобных креслах или в мягких креслах-мешках. Это помогает им отвлечься от проблем и тревог, расслабиться и даже чуть раскрепоститься. Ведь сложно удержаться, чтобы не подпеть знакомой песне или хотя бы притопнуть ногой в такт.
Сеанс ведет профессиональный аккордеонист, фольклорист воскресной школы Александро-Невского Собора Вера Вознесенская. Она добрый друг краевого онкодиспансера, ведь помимо школы работает музыкальным терапевтом в алтайской краевой организации «Вместе против рака».
На занятиях пациенты прослушивают различные музыкальные композиции, как записанные заранее, так и в живом исполнении. Играет слушателям сама Вера Вознесенская, а также приглашенные гости. Недавно на занятия приходили исполнительницы на гуслях и на скрипке.
Помимо прослушивания пациенты поют. Педагог отмечает, что работа голосом оказывает положительное влияние на весь организм человека. «Во время терапевтического пения органы начинают вибрировать, настраивая физические процессы на здоровую «тональность»», - объясняет Вера Вознесенская.
При этом знать музыкальную композицию онкобольным не обязательно, достаточно пропевать несколько аккордов. По мнению педагога, наибольшим целебным эффектом обладают «до», «си» и «соль».
И все же небольшое «караоке» по знакомым песням на сеансах устраивают. Однажды приглашенная музыкантка играла на скрипке «Мой ласковый зверь» и композиции из любимых фильмов. А недавно в честь Дня победы пациенты пели известные фронтовые песни.
Целебный Моцарт
При этом не каждая песня подходит для лечения рака, подчеркивает Алла Лобанова. Лучше всего себя зарекомендовала классическая и инструментальная музыка. На это указывают различные эксперименты мировых ученых.
«Самый известный из них - со стаканами воды, - рассказывает психолог. - Одному включали классическую музыку, а другому композиции разных жанров. Затем их заморозили. По итогу узоры льда в первом стакане были ровными и четко структурированными, в отличие от второго. Учитывая, что человек на 80% состоит из воды, положительное влияние классической музыки очевидно».
Конечно, не все пациенты - поклонники Моцарта, Баха или Бетховена, отмечает Алла Лобанова. И слушать любимые поп или рок-группы им никто не запрещает, ведь эти песни не приносят вреда. Но все же врачи рекомендуют попробовать послушать классические композиции в новой обработке.
«Как показала практика, таких людей очень мало. Зачастую те, кто больше всех отказывался от музыкотерапии, ее и полюбил», - отмечает психолог.
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