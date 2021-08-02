- Как и какие болезни лечат в детском санатории В.В. Петраковой?
- Как оздоравливают детей в санатории в Белокурихи?
- Как устроено лечебное отделение?
- Как дети учатся во время лечения и оздоровления в санатории?
- Как работают с детьми в санатории?
- Какие развлечения предлагает детский санаторий В.В. Петраковой?
- Как подарить ребенку незабываемый Новый год
- Контакты
Как и какие болезни лечат в детском санатории В.В. Петраковой?
В детском санатории лечат заболевания органов дыхания, кровообращения, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, кожи. Кроме того, это единственное место за Уралом, где реабилитируют девочек-подростков с эндокринными и гинекологическими проблемами.
Ведут детей врачи-педиатры высшей и первой категории, консультации проводят ЛОР-врач, невролог-остеопат, гастроэнтеролог, детский гинеколог, кардиолог, врач функциональной диагностики и УЗИ, стоматолог, психологи.
Факт
2800 детей ежегодно отдыхают в санатории.
Все начинается с тщательного осмотра каждого прибывшего ребенка. Здесь проводят ряд обязательных анализов и других диагностик, чтобы подтвердить основное заболевание и выявить сопутствующие.
«Иногда бывает так, что, несмотря на четкое заключение врачей, с которым к нам приехал ребенок, мы выявляем и другие проблемы, — говорит заведующий отделением санатория Алексей Кудинов. — Они вроде сопутствующие, второстепенные, но, тем не менее, нуждаются в лечении. Процедуры назначаются индивидуально, учитываем все диагнозы и возраст».
Как оздоравливают детей в санатории в Белокурихи?
Для детей, которые практически здоровы, санаторий предлагает путевку отдыха на три недели. В нее включено питание, проживание, лечебная физкультура и одна процедура на выбор: механический массаж, фитотерапия, ингаляции.
Как и лечащимся детям, здоровячкам предложат шестиразовое питание, комфортное проживание в комнатах на 4−6 человек согласно возрасту и весь спектр развлекательных услуг.
Как устроено лечебное отделение?
В лечебной базе детского санатория — собственная водо- и грязелечебница с комплексом термотерапии, всевозможными ваннами, душами и бассейном. По словам врачей, это то, что дети любят больше всего. И обязательно просят назначить им «дополнительные процедуры».
Факт
В физиотерапевтическом отделении 28 кабинетов, где есть самые разные виды терапии — от ингаляций и светолечения до электросна и соляной пещеры.
Практически все дети ходят на массаж, он может быть ручным или механическим, но экзотичнее и веселее всего, конечно, гидромассаж в вихревых ваннах.
Факт
205 ребят одновременно может разместить детский санаторий «Белокуриха», их обслуживают 165 сотрудников, настоящих профессионалов своего дела.
Алексей Кудинов,
заведующий отделением:
— Мы сознательно отказались от лечения, которое может принести какие-то негативные ощущения, — говорит. — Например, не делаем уколы. Раньше кололи витамины и другие поддерживающие препараты. Сейчас (за некоторым исключением, конечно) у нас остались только «радостные» процедуры.
Детям нравится лечиться в санатории. Об этом красноречивее всего говорит то, что через полгода или год, они возвращаются сюда снова.
Как дети учатся во время лечения и оздоровления в санатории?
Лечение не повод пропускать занятия и отстать в учебе. Об этом тоже позаботились в санатории, несмотря на то, что обучение не является обязанностью санатория и не включено в стоимость санаторно-курортного лечения.
Здесь работают высококлассные специалисты по всем учебным дисциплинам. Ими разработаны методики занятий с детьми, позволяющие без ущерба для лечебного процесса заниматься по любым образовательным программам школ России. У всех имеется весомый педагогический опыт, среди них разработчики здоровьесберегающих методик обучения, авторы нескольких учебников.
Команда санатория знает, как найти подход к каждому ребенку, как сделать процесс обучения интересным и полезным, как помочь каждому ребенку и не допустить возникновение у него пробелов в знаниях за период лечения в санатории.
По желанию родителей для ребенка может быть разработан индивидуальный план занятий или занятия могут проходить в групповом, более привычном для детей, формате. Вас также очень приятно удивит и стоимость данных услуг по сравнению с аналогичными услугами частных репетиторов или онлайн школ.
Как работают с детьми в санатории?
Год в санатории разбит на 14 сезонов. Длительность путевки — 21 день. За это время детишки успевают не только подлечиться, но и подружиться и узнать много нового о мире.
В санатории уверены, что ребенок может не вспомнить, как его лечили, но никогда не забудет, как ему было весело.
Факт
40−50% детей приезжают в санаторий повторно. Есть дети, которые приезжают каждый год, начиная с первого класса.
Педагоги стараются в первую очередь социализировать своих маленьких подопечных, научить их общаться друг с другом и со взрослыми не в Интернете, а в реальности, помочь развить личностные навыки.
В санатории ребенок попадает в новый коллектив и, конечно, ему нужна адаптация: он должен занять свое место в этом коллективе, найти друзей и единомышленников, определить занятие по душе, а иногда и преодолеть коммуникативные барьеры.
Педагогический персонал санатория старается вовлечь детей в активную командную деятельность. Поэтому они просят родителей первые три-пять дней свести общение с ребенком к минимуму, не контролировать его и не звонить каждый час. Если маме трудно унять тревогу, можно всегда связаться с педагогом, психологом или лечащим врачом.
Какие развлечения предлагает детский санаторий В.В. Петраковой?
К услугам маленьких гостей — игровые комплексы, открытые спортивные площадки, тренажёрный зал, игровые комнаты с телевизором и видеосистемой, библиотека, детское кафе. Летом в санатории работает языковая школа.
Каждый день педагоги детского санатория придумывают кучу интересных развлечений, так что календарь событий в санатории невероятно насыщен — кино, квесты, танцевальные шоу с приглашенными артистами, спортивные состязания, театральные постановки, народные праздники, дискотеки, фейерверки.
Возможны и дополнительные развлечения, которые не входят в путевку — экскурсии, конные прогулки, занятия в студиях рукоделия, лазертаг-клуб и десяток мастер-классов на любой вкус и цвет от создания пряничного сувенира до арт-кукол и рисунка «эбру».
Как подарить ребенку незабываемый Новый год
«Калейдоскоп талантов. Медиасмена»
с 16.12.2021 по 06.01.2022.
Новый год — это время фантазий и чудес для любого человека, а для ребёнка тем более.
Смена будет наполнена яркими, эмоциональными, содержательно насыщенными и интересными делами:
- сценарное мастерство: принципы создания истории, проработка сюжета и образа, рассказы собственного сочинения, история о себе, создание сценария для телепрограммы;
- операторское мастерство: «Фото кросс» — один день из жизни отряда.
- принципы тележурналистики;
- мастер-класс по созданию образа «Модный подиум»;
- встречи-интервью с интересными людьми.
Дети ощутят себя героями удивительных приключений.
Сплетение реальности и фантазий сделают пребывание в санатории незабываемой сказкой, в которой каждый ребёнок — главный герой.
Помечтать и посмеяться, закружиться в вихре новогодних праздников, стать участником невероятных событий и неожиданных встреч, карнавалов, увлекательных путешествий.
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Контакты
Адрес: 659900, г. Белокуриха, ул. Е. Славского, 14
Бесплатный звонок по России:
- 8 (800) 100-29-95
- +7 (38−577) 343−15
Режим работы: пн. — пт.: с 8:00 до 16:30
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