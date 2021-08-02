Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе по праву считается одним из лучших. Это живописнейшее место в горах с уникальным природным и лечебным комплексом. Детям самого разного возраста от 7 до 15 лет предоставили полную свободу самовыражения. Лечат здесь «не больно», а учат и развлекают круглогодично.

Краткое содержание

Как и какие болезни лечат в детском санатории В.В. Петраковой?

В детском санатории лечат заболевания органов дыхания, кровообращения, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, кожи. Кроме того, это единственное место за Уралом, где реабилитируют девочек-подростков с эндокринными и гинекологическими проблемами.

Ведут детей врачи-педиатры высшей и первой категории, консультации проводят ЛОР-врач, невролог-остеопат, гастроэнтеролог, детский гинеколог, кардиолог, врач функциональной диагностики и УЗИ, стоматолог, психологи.

Ведут детей врачи-педиатры высшей и первой категории. Дмитрий Иванов Ведут детей врачи-педиатры высшей и первой категории. Дмитрий Иванов Ведут детей врачи-педиатры высшей и первой категории. Дмитрий Иванов Ведут детей врачи-педиатры высшей и первой категории. Дмитрий Иванов

Факт 2800 детей ежегодно отдыхают в санатории.

Все начинается с тщательного осмотра каждого прибывшего ребенка. Здесь проводят ряд обязательных анализов и других диагностик, чтобы подтвердить основное заболевание и выявить сопутствующие.

«Иногда бывает так, что, несмотря на четкое заключение врачей, с которым к нам приехал ребенок, мы выявляем и другие проблемы, — говорит заведующий отделением санатория Алексей Кудинов. — Они вроде сопутствующие, второстепенные, но, тем не менее, нуждаются в лечении. Процедуры назначаются индивидуально, учитываем все диагнозы и возраст».

Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе. Дмитрий Иванов

Как оздоравливают детей в санатории в Белокурихи?

Для детей, которые практически здоровы, санаторий предлагает путевку отдыха на три недели. В нее включено питание, проживание, лечебная физкультура и одна процедура на выбор: механический массаж, фитотерапия, ингаляции.

Как и лечащимся детям, здоровячкам предложат шестиразовое питание, комфортное проживание в комнатах на 4−6 человек согласно возрасту и весь спектр развлекательных услуг.

Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе. Дмитрий Иванов

Как устроено лечебное отделение?

В лечебной базе детского санатория — собственная водо- и грязелечебница с комплексом термотерапии, всевозможными ваннами, душами и бассейном. По словам врачей, это то, что дети любят больше всего. И обязательно просят назначить им «дополнительные процедуры».

Факт В физиотерапевтическом отделении 28 кабинетов, где есть самые разные виды терапии — от ингаляций и светолечения до электросна и соляной пещеры.

Практически все дети ходят на массаж, он может быть ручным или механическим, но экзотичнее и веселее всего, конечно, гидромассаж в вихревых ваннах.

Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе. Дмитрий Иванов Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе. Дмитрий Иванов Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе. Дмитрий Иванов Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе. Дмитрий Иванов Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе. Дмитрий Иванов Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе. Дмитрий Иванов Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе. Дмитрий Иванов

Факт 205 ребят одновременно может разместить детский санаторий «Белокуриха», их обслуживают 165 сотрудников, настоящих профессионалов своего дела.

Алексей Кудинов,

заведующий отделением:

— Мы сознательно отказались от лечения, которое может принести какие-то негативные ощущения, — говорит. — Например, не делаем уколы. Раньше кололи витамины и другие поддерживающие препараты. Сейчас (за некоторым исключением, конечно) у нас остались только «радостные» процедуры. Детям нравится лечиться в санатории. Об этом красноречивее всего говорит то, что через полгода или год, они возвращаются сюда снова.

Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе. Дмитрий Иванов

Как дети учатся во время лечения и оздоровления в санатории?

Лечение не повод пропускать занятия и отстать в учебе. Об этом тоже позаботились в санатории, несмотря на то, что обучение не является обязанностью санатория и не включено в стоимость санаторно-курортного лечения.

Здесь работают высококлассные специалисты по всем учебным дисциплинам. Ими разработаны методики занятий с детьми, позволяющие без ущерба для лечебного процесса заниматься по любым образовательным программам школ России. У всех имеется весомый педагогический опыт, среди них разработчики здоровьесберегающих методик обучения, авторы нескольких учебников.

Команда санатория знает, как найти подход к каждому ребенку, как сделать процесс обучения интересным и полезным, как помочь каждому ребенку и не допустить возникновение у него пробелов в знаниях за период лечения в санатории.

По желанию родителей для ребенка может быть разработан индивидуальный план занятий или занятия могут проходить в групповом, более привычном для детей, формате. Вас также очень приятно удивит и стоимость данных услуг по сравнению с аналогичными услугами частных репетиторов или онлайн школ.

Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе. Дмитрий Иванов Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе. Дмитрий Иванов Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе. Дмитрий Иванов Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе. Дмитрий Иванов Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе. Дмитрий Иванов Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе. Дмитрий Иванов Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе. Дмитрий Иванов Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе. Дмитрий Иванов

Как работают с детьми в санатории?

Год в санатории разбит на 14 сезонов. Длительность путевки — 21 день. За это время детишки успевают не только подлечиться, но и подружиться и узнать много нового о мире.

В санатории уверены, что ребенок может не вспомнить, как его лечили, но никогда не забудет, как ему было весело.

Факт 40−50% детей приезжают в санаторий повторно. Есть дети, которые приезжают каждый год, начиная с первого класса.

Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе. Дмитрий Иванов

Педагоги стараются в первую очередь социализировать своих маленьких подопечных, научить их общаться друг с другом и со взрослыми не в Интернете, а в реальности, помочь развить личностные навыки.

В санатории ребенок попадает в новый коллектив и, конечно, ему нужна адаптация: он должен занять свое место в этом коллективе, найти друзей и единомышленников, определить занятие по душе, а иногда и преодолеть коммуникативные барьеры.

Педагогический персонал санатория старается вовлечь детей в активную командную деятельность. Поэтому они просят родителей первые три-пять дней свести общение с ребенком к минимуму, не контролировать его и не звонить каждый час. Если маме трудно унять тревогу, можно всегда связаться с педагогом, психологом или лечащим врачом.

Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе. Дмитрий Иванов

Какие развлечения предлагает детский санаторий В.В. Петраковой?

К услугам маленьких гостей — игровые комплексы, открытые спортивные площадки, тренажёрный зал, игровые комнаты с телевизором и видеосистемой, библиотека, детское кафе. Летом в санатории работает языковая школа.

Каждый день педагоги детского санатория придумывают кучу интересных развлечений, так что календарь событий в санатории невероятно насыщен — кино, квесты, танцевальные шоу с приглашенными артистами, спортивные состязания, театральные постановки, народные праздники, дискотеки, фейерверки.

Возможны и дополнительные развлечения, которые не входят в путевку — экскурсии, конные прогулки, занятия в студиях рукоделия, лазертаг-клуб и десяток мастер-классов на любой вкус и цвет от создания пряничного сувенира до арт-кукол и рисунка «эбру».

Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе. Дмитрий Иванов

Как подарить ребенку незабываемый Новый год

«Калейдоскоп талантов. Медиасмена» с 16.12.2021 по 06.01.2022.

Новый год — это время фантазий и чудес для любого человека, а для ребёнка тем более.

Смена будет наполнена яркими, эмоциональными, содержательно насыщенными и интересными делами:

сценарное мастерство: принципы создания истории , проработка сюжета и образа , рассказы собственного сочинения , история о себе , создание сценария для телепрограммы;

проработка сюжета и образа рассказы собственного сочинения история о себе создание сценария для телепрограммы; операторское мастерство: «Фото кросс» — один день из жизни отряда.

принципы тележурналистики;

мастер-класс по созданию образа «Модный подиум»;

встречи-интервью с интересными людьми.

Дети ощутят себя героями удивительных приключений.

Сплетение реальности и фантазий сделают пребывание в санатории незабываемой сказкой, в которой каждый ребёнок — главный герой.

Подарки. Новый год. СС0

Помечтать и посмеяться, закружиться в вихре новогодних праздников, стать участником невероятных событий и неожиданных встреч, карнавалов, увлекательных путешествий.

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