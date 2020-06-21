Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 июня 16°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Здоровые и находчивые: Кадыров сдал тест на COVID-19 вместе с командой КВН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице ВК сообщил, что сдал отрицательный тест на COVID-19.

Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом.
Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом.
chechnya.gov.ru.

Глава Чечни решил сдать анализ вместе с участниками команды КВН.

«Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел», — пишет Кадыров.

Медицинская «карта»

21 мая появилась информация, что Рамзан Кадыров прибыл в Москву на обследование, поскольку врачи подозревают у него коронавирусную инфекцию. По информации журналистов, первые признаки ОРВИ появились у Кадырова несколько дней назад. Его состояние стало ухудшаться и тогда врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы. Baza также пишет, что врачи уже зафиксировали у него поражение легких.

22 мая также Baza сообщала, что у Кадырова подтвердился COVID-19, состояние тяжелое, пишет polit.ru.

23 мая спикер парламента Чеченской республики Магомед Даудов заявил, что Рамзан Кадыров здоров, а информация о его заражении коронавирусом неверна.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость