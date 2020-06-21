Здоровые и находчивые: Кадыров сдал тест на COVID-19 вместе с командой КВН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице ВК сообщил , что сдал отрицательный тест на COVID-19.

Глава Чечни решил сдать анализ вместе с участниками команды КВН.

«Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел», — пишет Кадыров.

Медицинская «карта»

21 мая появилась информация, что Рамзан Кадыров прибыл в Москву на обследование, поскольку врачи подозревают у него коронавирусную инфекцию. По информации журналистов, первые признаки ОРВИ появились у Кадырова несколько дней назад. Его состояние стало ухудшаться и тогда врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы. Baza также пишет, что врачи уже зафиксировали у него поражение легких.

22 мая также Baza сообщала, что у Кадырова подтвердился COVID-19, состояние тяжелое, пишет polit.ru.

23 мая спикер парламента Чеченской республики Магомед Даудов заявил, что Рамзан Кадыров здоров, а информация о его заражении коронавирусом неверна.