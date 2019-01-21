«Здравографика» для профилактики

Евгений Осипов,
директор Алтайского филиала ООО «СМК РЕСО-Мед»:
Наша задача как страховой компании — предупреждение развития заболеваний и профилактика. Для этого была создана «Здравографика». Благодаря этому проекту мы хотим привлечь внимание к культуре здорового образа жизни, донести важность своевременной профилактики заболеваний и прохождения диспансеризации. Кроме этого, объяснить, как страховые представители помогают пациентам в различных вопросах бесплатного медицинского обслуживания.
«Здравографика» представляет собой стенд-инсталляцию, состоящую из большого экрана и сенсорной панели, рассчитанную на одновременную работу со взрослыми и с детьми. Она содержит 4 основных раздела: наиболее значимые заболевания, клиентский сервис, рекомендации по здоровому образу жизни и всё о диспансеризации.
Пока ребенок развлекается игрой в дополненной реальности, родители могут собрать актуальные данные о здоровье и медицинских услугах по нескольким направлениям. Информация о наиболее распространенных заболеваниях и рекомендации по профилактике и поддержанию здоровья подаются в доступной форме. В библиотеке инсталляции содержатся данные о правильном питании, борьбе со стрессом, отказе от вредных привычек, организации физической активности.
Родители могут также пройти специальные тесты, позволяющие оценить и пополнить знания о том, как заботиться о здоровье ребенка, больше узнать об особенностях развития систем его организма в зависимости от возраста, а также о вакцинации. При желании персональные рекомендации можно отправить себе на электронную почту и использовать как памятку.
Адрес: Барнаул, ул. Мало-Олонская, 17
Контакт-центр: 8−800−200−92−04
Сайт: ak.reso-med.com
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