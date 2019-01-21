«Здравографика» для профилактики

В последнее время все чаще стали использоваться современные цифровые технологии для привлечения внимания пациентов к заботе о своем здоровье. Чтобы получить информацию по профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний, достаточно ввести свой возраст или возраст ребенка на экране новых интерактивных стоек «Здравографика», которые появились в детском отделении КГБУЗ «Городская поликлиника № 14».

Евгений Осипов,

директор Алтайского филиала ООО «СМК РЕСО-Мед»:

Наша задача как страховой компании — предупреждение развития заболеваний и профилактика. Для этого была создана «Здравографика». Благодаря этому проекту мы хотим привлечь внимание к культуре здорового образа жизни, донести важность своевременной профилактики заболеваний и прохождения диспансеризации. Кроме этого, объяснить, как страховые представители помогают пациентам в различных вопросах бесплатного медицинского обслуживания.

«Здравографика» представляет собой стенд-инсталляцию, состоящую из большого экрана и сенсорной панели, рассчитанную на одновременную работу со взрослыми и с детьми. Она содержит 4 основных раздела: наиболее значимые заболевания, клиентский сервис, рекомендации по здоровому образу жизни и всё о диспансеризации.

Пока ребенок развлекается игрой в дополненной реальности, родители могут собрать актуальные данные о здоровье и медицинских услугах по нескольким направлениям. Информация о наиболее распространенных заболеваниях и рекомендации по профилактике и поддержанию здоровья подаются в доступной форме. В библиотеке инсталляции содержатся данные о правильном питании, борьбе со стрессом, отказе от вредных привычек, организации физической активности.

Родители могут также пройти специальные тесты, позволяющие оценить и пополнить знания о том, как заботиться о здоровье ребенка, больше узнать об особенностях развития систем его организма в зависимости от возраста, а также о вакцинации. При желании персональные рекомендации можно отправить себе на электронную почту и использовать как памятку.

«Здравографика» в 14-й детской поликлинике Барнаула. Анна Зайкова.