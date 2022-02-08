Алтайский минздрав сделал заявление о крайне неблагоприятной ситуации в регионе

По последним данным Роспотребнадзора, за сутки 7 февраля выявили 3 762 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе 895 случаев среди детей.
Одновременно с этим растет и число заболевших ОРВИ: только за последнюю неделю зарегистрировано более 65 тысяч.
«Безусловно, выявление такого количества пациентов отразилось на системе здравоохранения увеличившейся в разы нагрузкой», — отмечают в минздраве.
Если 10 января в поликлиники в сутки обращались чуть больше 81 тыс. пациентов, то сегодня фиксируется более 95 тыс. обращений.
Обслуживание пациентов на дому увеличилось почти на 6 тыс. человек, вдвое выросло количество обращений в колл-центры медицинских организаций и составило больше 63 тысяч.
Количество вызовов скорой помощи по краю увеличилось до 3,4 тыс. при средней нагрузке 1,3−1,5 тыс.
«При этом необходимо помнить, что резервы системы здравоохранения небезграничные. В медорганизациях существуют фильтр-боксы, рассчитанные на определенное количество пациентов с признаками заболевания. Из-за болезни самих медиков или их детей, количество специалистов, оказывающих медицинскую помощь, снижается», — подчеркивают в министерстве.
Это вынуждает искать новые подходы: за счет снижения плановых приемов и привлечения участковых терапевтов, узких специалистов и их медсестер увеличили число врачей и фельдшеров, ведущих прием температурящих и сходных с клиникой ковид пациентов.
Также организована предварительная запись на прием неотложных пациентов через Госуслуги, в поликлиниках работают контакт-центры для равномерного распределения нагрузки в течение дня и исключения скученности пациентов.
За последний месяц было количество операторов в колл-центрах увеличили в два раза, а фильтр-боксах установили видеокамеры, что позволяет маневрировать медицинским персоналом в период пиковых нагрузок.
Прогноз
По прогнозам специалистов высокая заболеваемость в регионе сохранится до конца февраля. Сейчас фиксируется резкий рост заболеваемости не только в крупных городах, но и в районах.
- используйте маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях или контактах с другими людьми,
- тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их антисептиком,
- по возможности минимизируйте посещения мест с большим скоплением людей̆, а в случае, если избежать этого невозможно, соблюдаете дистанцию 1,5−2 метра,
- своевременно вакцинируйтесь и ревакцинируйтесь от коронавируса,
- без признаков заболевания (даже если у вас есть положительный ПЦР-тест) не приходите в медицинские организации, оставайтесь дома,
- в связи с новым постановлением главного санитарного врача, если вы болели более 7 дней, для закрытия больничного листа повторный ПЦР-тест не нужен,
- пациентам без признаков заболевания с положительным ПЦР-тестом лечение не показано, больничный лист будет открыт без обращения в поликлинику после положительного результата, а закрыт автоматически через 7 дней, а этом самому пациенту следует оставаться дома, чтобы избежать контактов и передачи вируса,
- контактировавшим с больными коронавирусом не нужна самоизоляция, обращайтесь в поликлинику только с признаками заболевания,
- для удобства пациентов во всех поликлиниках через Госуслуги сроком на два дня открыта запись в фильтры и кабинеты неотложной помощи, а также записаться можно, по телефону кол-центров или, отправив сообщение на WhatsApp вашей медорганизации (все данные указаны на официальных сайтах больниц и поликлиник),
- о наличие тех или иных препаратов в аптеках края можно узнать на lek22.ru.