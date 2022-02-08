Алтайский минздрав сделал заявление о крайне неблагоприятной ситуации в регионе

По последним данным Роспотребнадзора, за сутки 7 февраля выявили 3 762 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе 895 случаев среди детей.

Одновременно с этим растет и число заболевших ОРВИ: только за последнюю неделю зарегистрировано более 65 тысяч.

«Безусловно, выявление такого количества пациентов отразилось на системе здравоохранения увеличившейся в разы нагрузкой», — отмечают в минздраве.

Если 10 января в поликлиники в сутки обращались чуть больше 81 тыс. пациентов, то сегодня фиксируется более 95 тыс. обращений.

Ковид. Врачи. Дмитрий Лямзин.

Обслуживание пациентов на дому увеличилось почти на 6 тыс. человек, вдвое выросло количество обращений в колл-центры медицинских организаций и составило больше 63 тысяч.

Количество вызовов скорой помощи по краю увеличилось до 3,4 тыс. при средней нагрузке 1,3−1,5 тыс.

«При этом необходимо помнить, что резервы системы здравоохранения небезграничные. В медорганизациях существуют фильтр-боксы, рассчитанные на определенное количество пациентов с признаками заболевания. Из-за болезни самих медиков или их детей, количество специалистов, оказывающих медицинскую помощь, снижается», — подчеркивают в министерстве.

Это вынуждает искать новые подходы: за счет снижения плановых приемов и привлечения участковых терапевтов, узких специалистов и их медсестер увеличили число врачей и фельдшеров, ведущих прием температурящих и сходных с клиникой ковид пациентов.

Ковид. Врачи. Дмитрий Лямзин.

Также организована предварительная запись на прием неотложных пациентов через Госуслуги, в поликлиниках работают контакт-центры для равномерного распределения нагрузки в течение дня и исключения скученности пациентов.

За последний месяц было количество операторов в колл-центрах увеличили в два раза, а фильтр-боксах установили видеокамеры, что позволяет маневрировать медицинским персоналом в период пиковых нагрузок.

Прогноз

По прогнозам специалистов высокая заболеваемость в регионе сохранится до конца февраля. Сейчас фиксируется резкий рост заболеваемости не только в крупных городах, но и в районах.