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Здоровье

Алтайский минздрав сделал заявление о крайне неблагоприятной ситуации в регионе

В Алтайском крае складывается крайне неблагоприятная эпидемическая ситуация, заявили в региональном министерстве здравоохранения.

Ковид. Врачи.
Ковид. Врачи.
Дмитрий Лямзин.

По последним данным Роспотребнадзора, за сутки 7 февраля выявили 3 762 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе 895 случаев среди детей.

Одновременно с этим растет и число заболевших ОРВИ: только за последнюю неделю зарегистрировано более 65 тысяч.

«Безусловно, выявление такого количества пациентов отразилось на системе здравоохранения увеличившейся в разы нагрузкой», — отмечают в минздраве.

Если 10 января в поликлиники в сутки обращались чуть больше 81 тыс. пациентов, то сегодня фиксируется более 95 тыс. обращений.

Ковид. Врачи.
Ковид. Врачи.
Дмитрий Лямзин.

Обслуживание пациентов на дому увеличилось почти на 6 тыс. человек, вдвое выросло количество обращений в колл-центры медицинских организаций и составило больше 63 тысяч.

Количество вызовов скорой помощи по краю увеличилось до 3,4 тыс. при средней нагрузке 1,3−1,5 тыс.

«При этом необходимо помнить, что резервы системы здравоохранения небезграничные. В медорганизациях существуют фильтр-боксы, рассчитанные на определенное количество пациентов с признаками заболевания. Из-за болезни самих медиков или их детей, количество специалистов, оказывающих медицинскую помощь, снижается», — подчеркивают в министерстве.

Это вынуждает искать новые подходы: за счет снижения плановых приемов и привлечения участковых терапевтов, узких специалистов и их медсестер увеличили число врачей и фельдшеров, ведущих прием температурящих и сходных с клиникой ковид пациентов.

Ковид. Врачи.
Ковид. Врачи.
Дмитрий Лямзин.

Также организована предварительная запись на прием неотложных пациентов через Госуслуги, в поликлиниках работают контакт-центры для равномерного распределения нагрузки в течение дня и исключения скученности пациентов.

За последний месяц было количество операторов в колл-центрах увеличили в два раза, а фильтр-боксах установили видеокамеры, что позволяет маневрировать медицинским персоналом в период пиковых нагрузок.

Прогноз

По прогнозам специалистов высокая заболеваемость в регионе сохранится до конца февраля. Сейчас фиксируется резкий рост заболеваемости не только в крупных городах, но и в районах.

Чтобы «не усугублять ситуацию», в минздраве просят соблюдать простые правила.
  • используйте маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях или контактах с другими людьми,
  • тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их антисептиком,
  • по возможности минимизируйте посещения мест с большим скоплением людей̆, а в случае, если избежать этого невозможно, соблюдаете дистанцию 1,5−2 метра,
  • своевременно вакцинируйтесь и ревакцинируйтесь от коронавируса,
  • без признаков заболевания (даже если у вас есть положительный ПЦР-тест) не приходите в медицинские организации, оставайтесь дома,
  • в связи с новым постановлением главного санитарного врача, если вы болели более 7 дней, для закрытия больничного листа повторный ПЦР-тест не нужен,
  • пациентам без признаков заболевания с положительным ПЦР-тестом лечение не показано, больничный лист будет открыт без обращения в поликлинику после положительного результата, а закрыт автоматически через 7 дней, а этом самому пациенту следует оставаться дома, чтобы избежать контактов и передачи вируса,
  • контактировавшим с больными коронавирусом не нужна самоизоляция, обращайтесь в поликлинику только с признаками заболевания,
  • для удобства пациентов во всех поликлиниках через Госуслуги сроком на два дня открыта запись в фильтры и кабинеты неотложной помощи, а также записаться можно, по телефону кол-центров или, отправив сообщение на WhatsApp вашей медорганизации (все данные указаны на официальных сайтах больниц и поликлиник),
  • о наличие тех или иных препаратов в аптеках края можно узнать на lek22.ru.
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