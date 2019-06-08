Жажду назвали симптомом серьезной болезни

Срыв механизмов регуляции обмена веществ часто сопровождает сахарный диабет. При этом человек ощущает сухость во рту, пишет « Российская газета ».

Жажда при диабете может ощущаться даже после регулярного и обильного питья, подтвердила врач-эндокринолог Тамара Гелашвили. Особенно следует насторожиться, если человек находится в обычных условиях — не страдает от жары, у него нет травм, расстройства ЖКТ, он не занимается спортом и не злоупотребляет алкоголем.

Однако эндокринолог обращает внимание, что жажда может наблюдаться из-за приема некоторых лекарств: отхаркивающих, мочегонных, антигистаминных препаратов, некоторые антибиотики и препараты для снижения артериального давления.