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Здоровье

Жажду назвали симптомом серьезной болезни

Срыв механизмов регуляции обмена веществ часто сопровождает сахарный диабет. При этом человек ощущает сухость во рту, пишет «Российская газета».

Стакан воды.
Стакан воды.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Жажда при диабете может ощущаться даже после регулярного и обильного питья, подтвердила врач-эндокринолог Тамара Гелашвили. Особенно следует насторожиться, если человек находится в обычных условиях — не страдает от жары, у него нет травм, расстройства ЖКТ, он не занимается спортом и не злоупотребляет алкоголем.

Однако эндокринолог обращает внимание, что жажда может наблюдаться из-за приема некоторых лекарств: отхаркивающих, мочегонных, антигистаминных препаратов, некоторые антибиотики и препараты для снижения артериального давления.

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