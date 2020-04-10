Желающие новосибирцы могут сдать тесты на Covid-19 находясь дома

Новосибирская клиника «Медсанчасть 168» (находится в Академгородке) проводить анализы на коронавирус на дому.

Клиника проводит тесты на Covid-19 всем желающим здоровым людям.

Клиника единственной в городе проводит анализы с выездом на дом, пишет Тайга.инфо.

«Стоимость сильно зависит от района, выезд от 1,5 тыс., анализ — 2 тыс. рублей. Используем тест-системы московские, отправляем самолетом в Москву ежедневно», — уточнили в клинике.

Анализы делаются от двух рабочих дней, результаты высылают по электронной почте или выдают в любом из медцентров.

В Новосибирске тесты также можно сдать в Центре новых медицинских технологий в Академгородке. Здесь процедура, судя по объявлению на сайте, обойдется в 1250 рублей, не считая забора — выезд не предусмотрен.