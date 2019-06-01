Жена экс-губернатора Красноярского края заявила о пользе укусов клещей

Жена бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского Наталья Толоконская призвала не бояться клещевого энцефалита. Так как в Сибири — по ее мнению — живут устойчивые к развитию заболевания люди.

Своими размышлениями г-жа Толоконская поделилась в соцсети <впоследствии пост был удален>.

Толоконская пишет, что через укусы клеща «обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям», пишет tv2.today.

И предлагает отказаться от иммуноглобулина, а пользоваться такими «уникальными безвредными лекарствами, которые поднимут иммунитет и застрахуют от неблагоприятных последствий». И перечислила названия чудодейственных препаратов.

Перечисленные Толоконской средства являются гомеопатическими, лекарственный эффект от которых не подтвержден.

Сводка

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 1133 жителя Алтайского края.

С начала сезона активности клещей — 25 марта — в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось 5197 человек.

Диагноз клещевой энцефалит подтвержден у четырех жителей Алтайского края, в том числе — у двоих детей в возрасте до 14 лет.

Как себя защитить от укусов?

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что в период высокой активности клещей при выезде на природу необходимо соблюдать основные меры профилактики.

Необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду: заправлять брюки в сапоги, а рубашку — в брюки. Манжеты рукавов и воротник должны плотно прилегать к телу.

На одежду можно наносить репелленты. Применение препаратов «Рефтамид таежный», «Москитол — антиклещ», «Пикник — антиклещ», «Дэта», «Претикс», «КРА — рен», «Дэфи — тайга» и других существенно снижают риск присасывания клещей.