Жена экс-губернатора Красноярского края заявила о пользе укусов клещей

Своими размышлениями г-жа Толоконская поделилась в соцсети <впоследствии пост был удален>.
Толоконская пишет, что через укусы клеща «обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям», пишет tv2.today.
И предлагает отказаться от иммуноглобулина, а пользоваться такими «уникальными безвредными лекарствами, которые поднимут иммунитет и застрахуют от неблагоприятных последствий». И перечислила названия чудодейственных препаратов.
Перечисленные Толоконской средства являются гомеопатическими, лекарственный эффект от которых не подтвержден.
Сводка
За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 1133 жителя Алтайского края.
С начала сезона активности клещей — 25 марта — в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось 5197 человек.
Диагноз клещевой энцефалит подтвержден у четырех жителей Алтайского края, в том числе — у двоих детей в возрасте до 14 лет.
Как себя защитить от укусов?
Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что в период высокой активности клещей при выезде на природу необходимо соблюдать основные меры профилактики.
Необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду: заправлять брюки в сапоги, а рубашку — в брюки. Манжеты рукавов и воротник должны плотно прилегать к телу.
На одежду можно наносить репелленты. Применение препаратов «Рефтамид таежный», «Москитол — антиклещ», «Пикник — антиклещ», «Дэта», «Претикс», «КРА — рен», «Дэфи — тайга» и других существенно снижают риск присасывания клещей.