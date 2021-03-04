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Здоровье

Женщина родила здорового мальчика с двумя головами

Жительница Пакистана родила в частной клинике ребенка с двумя головами.

Мама с ребенком.
Мама с ребенком.
СС0

По словам врачей, и мать, и ее ребенок здоровы, их жизням ничто не угрожает.

Старший гинеколог сообщил, что ультразвуковое сканирование показало, что мозг ребенка разделен между двумя головами.

Состояние новорожденного оценивается как стабильное.

Врачи уже провели операцию по разделению голов ребенка, пишет Lenta.ru. Затем они дополнительно обследуют новорожденного.

Мать и новорожденный будут находиться под наблюдением.

Ранее в украинском городе Черновцы родились сиамские девочки-близнецы с одним телом и двумя головами. Сиамских близнецов выявили внутриутробно, но женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности.

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