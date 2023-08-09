Жертвы новосибирских косметологов рассказали свои истории и показали фото

Сибирячки часто становятся жертвами неудачных бьюти-процедур. Некоторые из них поделились своими историями с " КП-Новосибирск ".

Лжекосметологи выкладывают фото чужих работ, покупают дипломы, заказывают поддельные препараты и прилично на этом зарабатывают, в то время как их клиентки жутко страдают после их процедур.

Так, 28-летняя жительница Новосибирска Елена хотела убрать асимметрию губ. "Косметолог", к которому она обратилась, объяснил недостаток подвижными мышцами и посоветовал поставить жидкие нити в щеки.

За процедуру Елена отдала 13,5 тыс. рублей, а проснувшись утром почувствовала, что у нее текут слюни. В зеркале она обнаружила, что у нее перекосило все лицо, ей стало трудно даже говорить.

После нескольких попыток "черного" косметолога исправить ошибку, женщине пришлось вызвать скорую.

Девушке диагностировали отек Квинке, а потом и «нейропатию лицевого нерва» или паралич. Сейчас Елена написала заявление в полицию, но с мертвой точки дело так и не сдвинулось.

Жертвы новосибирских косметологов рассказали свои истории. "КП-Новосибирск"

Другой инцидент произошел с 33-летней Екатериной Князевой, которая решилась на абдоминопластику - удаление жировых тканей вместе с кожей.

Цена за стройное тело оказалась почти 300 тыс. рублей. Ради этого Екатерина уговорила мужа продать "трешку" и отдать часть денег на операцию.

Никаких противопоказаний после обследования в частной клинике у женщины не выявили. Ее прооперировали в январе 2021 году, пообещав косметические швы.

В итоге женщине сделали ужасные швы, а врачи после анализов обнаружили у нее стафилококк. Инфекцию начали лечить, также пришлось делать повторную операцию за 50 тыс. рублей.

Екатерина отправляла досудебную претензию, но ее отклонили. В итоге женщина все-таки смогла похудеть, но швы на ее теле оказались далеко не косметическими. Пострадавшая признается, что ей больно смотреть на свое отражение.

Жертвы новосибирских косметологов рассказали свои истории. "КП-Новосибирск"

39-летняя Валентина также получила отек Квинке после процедуры омолаживания препаратом, который вкалывают в каждый сантиметр кожи на лице.

Но спустя сутки после операции лицо женщины начало чесаться и гореть, папулы на месте проколов стали расти. Косметолог, порекомендовавший процедуру, ответила, что все пройдет, надо лишь использовать противоаллергическую мазь.

Но пострадавшей становилось лишь хуже. Косметолог только развела руками. Приехавшая скорая начала лечить женщину с помощью капельниц, но последствия бьюти-процедуры еще долго не сходили с лица.

Жертвы новосибирских косметологов рассказали свои истории. "КП-Новосибирск"

32-летняя Ольга пострадала после ботокса. Ее брови стали в форме зигзагов. Ее изначально смутило, что процедуру делали лежа, ведь обычно клиентки сидят, но ее заверили, что это новая технология.

В итоге ботокс лег неправильно. Из-за испорченного внешнего вида у Ольги сорвалось несколько встреч. Выяснилось, что ботокс поставили не в те точки, и именно поэтому брови "поплыли".

По словам пострадавшей, у нее ушел год, чтобы вернуть лицо в прежнее состояние. Процедура стоила 9 тыс. рублей, деньги не вернули.

Жертвы новосибирских косметологов рассказали свои истории. "КП-Новосибирск"

Пострадала в новосибирской клинике и москвичка Любовь Лауфер. Женщина хотела подправить грудь, ягодицы и убрать лишний вес.

После операции, очнувшись от наркоза, клиентка была в шоке. Оказалось, ее грудь перекосило, а живот словно разорвало пополам. В то же время ее ягодицы стали огромных размеров - туда закачали 2 литра вместо 200 грамм жира.

Жертвы новосибирских косметологов рассказали свои истории. "КП-Новосибирск"

Любовь признается, что даже сидеть не могла из-за ужасной боли. В итоге она подала в суд и выиграла.

Операция стоила 400 тыс. рублей, а отсудила женщина 1,5 млн - 400 тыс. рублей за стоимость услуг, 400 тыс. рублей неустойки, 200 тыс. рублей компенсации морального вреда и 500 тыс. рублей - штраф за невыполнение в добровольном порядке требований истца.

Ранее косметолог рассказала, какая прическа приводит к раннему появлению морщин.