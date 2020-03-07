Жертвой коронавируса стала женщина-депутат

Очередной жертвой коронавируса стала депутат иранского парламента Фатеме Рахбар, сообщает « Российская газета » со ссылкой на телерадиокомпанию IRIB.

Женщина была избрана в парламент одиннадцатого созыва в середине февраля. Фатеме Рахбар входила в состав иранского меджлиса седьмого, восьмого и девятого созывов.

В нынешний состав парламента она была выбрана от Тегерана. Ей было 55 лет.

Коронавирус продолжает распространяться. По состоянию на 6 марта число заражений коронавирусом в Иране достигло 4747 случаев, из них — 124 со смертельным исходом.

Напомним, в Алтайском крае для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, работают «горячие линии».