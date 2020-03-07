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Здоровье

Жертвой коронавируса стала женщина-депутат

Очередной жертвой коронавируса стала депутат иранского парламента Фатеме Рахбар, сообщает «Российская газета» со ссылкой на телерадиокомпанию IRIB.

Карта распространения коронавируса, согласно прогнозам ученых.
Карта распространения коронавируса, согласно прогнозам ученых.
WorldPopProject.

Женщина была избрана в парламент одиннадцатого созыва в середине февраля. Фатеме Рахбар входила в состав иранского меджлиса седьмого, восьмого и девятого созывов.

В нынешний состав парламента она была выбрана от Тегерана. Ей было 55 лет.

Коронавирус продолжает распространяться. По состоянию на 6 марта число заражений коронавирусом в Иране достигло 4747 случаев, из них — 124 со смертельным исходом.

Напомним, в Алтайском крае для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, работают «горячие линии».

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