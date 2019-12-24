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Здоровье

Жесть после наркоза: у российской светской львицы треснул грудной имплант

Известная телеведущая Лера Кудрявцева призналась в своем Instagram, что сейчас находится в больнице из-за лопнувшего грудного импланта. Ее прооперировали после диагностики на УЗИ, МРТ.

Лера Кудрявцева, телеведущая, 45 лет
Лера Кудрявцева, телеведущая, 45 лет
опубликовано на my-fine.com

«Левый имплант порван, протекает лет 5--6, куда только можно затечь. <…> В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечению силикона из тканей», — рассказала подписчикам Лера.

Телеведущая также написала, что может пожалеть об этом откровении. Но решила все-равно публиковать — чтобы уберечь других от подобных «пластических казусов». Светская львица призвала молодых девушек отказаться от увеличения груди.

Теле-дива рассказала, что поставила импланты 15 лет назад с пожизненной гарантией. И тогда пластический хирург пообещал, что импланты можно «хоть танком давить».

Лера Кудрявцева также рассказала, что операция была очень агрессивной. Впоследствии — когда отойдет от хирургического вмешательства — поведает, почему ставить импланты все же не нужно.

На пост Леры отреагировал шоумен Максим Галкин.

«Лера, здоровья тебе! Какой ты молодец, что нашла в себе мужество рассказать свою историю, это может уберечь и предостеречь многих!», — прокомментировал откровения телеведущей Галкин.

Многие известные российские певицы — Юлия Ковальчук, Сати Казанова, Наталья Подольская — поддержали телеведущую и пожелали ей здоровья.

Комментаторы отмечают, что скоро на НТВ, где работает Лера, появится крутая разоблачающая программа о вреде имплантов.

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