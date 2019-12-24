Жесть после наркоза: у российской светской львицы треснул грудной имплант

«Левый имплант порван, протекает лет 5--6, куда только можно затечь. <…> В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечению силикона из тканей», — рассказала подписчикам Лера.
Телеведущая также написала, что может пожалеть об этом откровении. Но решила все-равно публиковать — чтобы уберечь других от подобных «пластических казусов». Светская львица призвала молодых девушек отказаться от увеличения груди.
Теле-дива рассказала, что поставила импланты 15 лет назад с пожизненной гарантией. И тогда пластический хирург пообещал, что импланты можно «хоть танком давить».
Лера Кудрявцева также рассказала, что операция была очень агрессивной. Впоследствии — когда отойдет от хирургического вмешательства — поведает, почему ставить импланты все же не нужно.
На пост Леры отреагировал шоумен Максим Галкин.
«Лера, здоровья тебе! Какой ты молодец, что нашла в себе мужество рассказать свою историю, это может уберечь и предостеречь многих!», — прокомментировал откровения телеведущей Галкин.
Многие известные российские певицы — Юлия Ковальчук, Сати Казанова, Наталья Подольская — поддержали телеведущую и пожелали ей здоровья.
Комментаторы отмечают, что скоро на НТВ, где работает Лера, появится крутая разоблачающая программа о вреде имплантов.