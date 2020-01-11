Житель Китая умер от неизвестного вируса

Врачи указывают, что проблемы со здоровьем у покойного были еще до декабря, когда в его организме появился новый вирус. Известно, что у него были опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени.



Всего неизвестная ранее болезнь зафиксирована у 41 человека. Состояние семи человек оценивается как тяжелое, двоих выписали из больницы.



По одной из версий, источник заболевания находился на городском рынке морепродуктов, который посещали все заболевшие. При этом известно, что после 3 января новых случаев заражения не было.



В Роспотребнадзоре ранее заявили, что геном нового короновируса был расшифрован, и ученые занимаются его анализом. Пока известно, что не зафиксировано ни одного случая передачи заболевания от человека к человеку.



Всемирная организация здравоохранения не считает необходимым ограничивать международные поездки и торговлю. В то же время Роспотребнадзор усилил санитарный контроль над российской границей. Ограничения на административной границе ввели власти Гонконга.