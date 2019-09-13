Жителей Алтайского края бесплатно проверят на рак

Онкодиспансер проведет для жителей Алтайского края бесплатную профилактическую акцию по выявлению злокачественных опухолей наружной локализации, сообщили в учреждении. Пройти обследование можно будет с 16 по 20 сентября в поликлинике «Надежда».

Врачи осмотрят жителей старше 18 лет, мужчин и женщин, которых беспокоят боли или новообразования в полости носа, рта и глотки.

Обследование будет визуальным. Медики осмотрят слизистые оболочки полости рта и лор-органов. Так как речь идет о наружных локализациях, то этого достаточно.

Перед обследованием нужно записаться по телефонам 8 (3852) 502−909 и 8 (3852) 507−346 с 8:00 до 16:00.

В день приема за 15−20 минут до назначенного времени необходимо обратиться в регистратуру поликлиники «Надежда». При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

За последние 10 лет количество злокачественных патологий ротовой полости выросло более чем на 60%. Пациенты обращаются за специализированной помощью слишком поздно, принимая онкологический процесс за воспаление или доброкачественное новообразование.

Акцию проводят в рамках седьмой Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи.