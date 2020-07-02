6% жителей Алтайского края признались, что злоупотребляют алкоголем

Реже всего злоупотребляют спиртным жители Тывы (1,2%), больше всего — население Хакасии (6,2%).
Кемеровская область вместе с Алтайским краем и Новосибирской областью находятся в конце списка. Там в превышении допустимой нормы признались 6% опрошенных.
В Республике Алтай этот показатель составляет 5,2%.
«Превышающих разумную меру не так и много. Во всяком случае тех, кто не побоялся признаться в этом в ходе выборочного обследования», — сообщили в Иркутскстате.
Ранее в Минздраве РФ рассчитали сколько алкогольных напитков могут употреблять мужчины и женщины, чтобы не нанести вред здоровью