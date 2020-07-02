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Здоровье

6% жителей Алтайского края признались, что злоупотребляют алкоголем

Только 6% жителей Алтайского края считают, что пьют спиртные напитки выше нормы, говорится в материалах Иркутскстата.

Алкоголь.
Алкоголь.
СС0

Реже всего злоупотребляют спиртным жители Тывы (1,2%), больше всего — население Хакасии (6,2%).

Кемеровская область вместе с Алтайским краем и Новосибирской областью находятся в конце списка. Там в превышении допустимой нормы признались 6% опрошенных.

В Республике Алтай этот показатель составляет 5,2%.

«Превышающих разумную меру не так и много. Во всяком случае тех, кто не побоялся признаться в этом в ходе выборочного обследования», — сообщили в Иркутскстате.

Ранее в Минздраве РФ рассчитали сколько алкогольных напитков могут употреблять мужчины и женщины, чтобы не нанести вред здоровью

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