6% жителей Алтайского края признались, что злоупотребляют алкоголем

Только 6% жителей Алтайского края считают, что пьют спиртные напитки выше нормы, говорится в материалах Иркутскстата.

Реже всего злоупотребляют спиртным жители Тывы (1,2%), больше всего — население Хакасии (6,2%).

Кемеровская область вместе с Алтайским краем и Новосибирской областью находятся в конце списка. Там в превышении допустимой нормы признались 6% опрошенных.

В Республике Алтай этот показатель составляет 5,2%.

«Превышающих разумную меру не так и много. Во всяком случае тех, кто не побоялся признаться в этом в ходе выборочного обследования», — сообщили в Иркутскстате.

Ранее в Минздраве РФ рассчитали сколько алкогольных напитков могут употреблять мужчины и женщины, чтобы не нанести вред здоровью