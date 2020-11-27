Жители Алтайского края сами скидываются на закупку препаратов для ковидного госпиталя

Инициатива по сбору средств принадлежит местным депутатам.
«Учреждение остро нуждается в медицинском газообразном кислороде, антиковидных медицинских препаратах, средствах индивидуальной защиты, продуктах питания. Мы открываем сбор пожертвований с целью обеспечения нашего госпиталя всем самым необходимым для борьбы с распространением коронавируса COVID-19», — говорится в обращении.
По словам некоторых пациентов ковидного госпиталя Локтевского района, учреждение не может полноценно обеспечить больных нужными медикаментами, и сбор средств, действительно, необходим.
Минздрав Алтайского края прокомментировал данную инициативу.
«В ковидном госпитале Локтевского района установлено все необходимое оборудование, выполнена кислородная разводка, завезены комплекты средств индивидуальной защиты, лекарственные препараты. Лечение получают в полном объеме, так как в наличии есть все необходимые препараты», — сообщили в Минздраве.
Главный врач Локтевской ЦБ Анастасия Пратчикова также прокомментировала данную просьбу депутатов.
«Мы регулярно производим закупку необходимых лекарств, в случае каких-либо перебоев с поставкой есть возможность передать их из другой медицинской организацией. В Минздраве организован ежедневный мониторинг остатков на всех площадках, поэтому это легко организовать. У нас уже давно налажена эта работа. Инициатива, которую проявили депутаты нашего района по сбору средств, понятна, все видят насколько сложно приходится медицинским работникам в этот период, таким образом они решили проявить сопричастность к общему делу. Но жителям нашего района необходимо понимать, что для качественного оказания медицинской помощи пациентам в госпитале, есть все необходимое», — рассказала Анастасия Пратчикова.
Госпиталь на базе Локтевской центральной больницы был развернут 26 октября и рассчитан на 50 мест. В настоящее время, по заверению главного врача, на лечении находится 40 пациентов.