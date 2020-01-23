Жителей Алтайского края просят повременить с поездками в Китай

Алтайских туристов просят не ездить в китайский город Ухань из-за нового смертельного коронавируса, сообщили в управлении Алтайского края по туризму.

В связи с наличием обширных приграничных территорий с КНР, активной двухсторонней миграцией и в том числе в преддверии празднования Нового года по китайскому календарю 25 января, краевой Роспотребнадзор предупреждает жителей о возможном риске заражения коронавирусной инфекцией.

Выезжающим за рубеж туристам необходимо соблюдать меры личной профилактики:

носить марлевую повязку,

использовать салфетки при кашле и чихании,

избегать контактов с заболевшими,

не использовать их личные вещи,

не есть сырую и некипяченую воду,

не покупать продукты в местах неорганизованной торговли,

чаще мыть руки с мылом.

По информации госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, на 21 января в мире зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания, вызванного новым коронавирусом: 287 в Китае (преимущественно в городе Ухань, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун), два в Таиланде, по одному в Японии и Республике Южная Корея.

Основные симптомы

повышение температуры тела,

наличие респираторных симптомов,

при тяжелом течении присоединяется развитие пневмонии.

Болезнь может иметь летальный исход.

В случае недомогания, появления любых симптомов заболевания: озноба, повышения температуры тела, головной боли, першении в горле, боли при глотании, заложенности носа необходимо немедленно обратиться в больницу и обязательно сказать врачу о поездке в Китай.