Жителей Алтайского края просят повременить с поездками в Китай

В связи с наличием обширных приграничных территорий с КНР, активной двухсторонней миграцией и в том числе в преддверии празднования Нового года по китайскому календарю 25 января, краевой Роспотребнадзор предупреждает жителей о возможном риске заражения коронавирусной инфекцией.
Выезжающим за рубеж туристам необходимо соблюдать меры личной профилактики:
- носить марлевую повязку,
- использовать салфетки при кашле и чихании,
- избегать контактов с заболевшими,
- не использовать их личные вещи,
- не есть сырую и некипяченую воду,
- не покупать продукты в местах неорганизованной торговли,
- чаще мыть руки с мылом.
По информации госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, на 21 января в мире зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания, вызванного новым коронавирусом: 287 в Китае (преимущественно в городе Ухань, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун), два в Таиланде, по одному в Японии и Республике Южная Корея.
Основные симптомы
- повышение температуры тела,
- наличие респираторных симптомов,
- при тяжелом течении присоединяется развитие пневмонии.
Болезнь может иметь летальный исход.
В случае недомогания, появления любых симптомов заболевания: озноба, повышения температуры тела, головной боли, першении в горле, боли при глотании, заложенности носа необходимо немедленно обратиться в больницу и обязательно сказать врачу о поездке в Китай.