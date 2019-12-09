Жители Алтайского края стали больше пить и курить

В 2017 году регион был на 35 месте, а в 2018 году опустился на 38-ое, что говорит о том, что вредные привычки стали более распространенными среди жителей.
Самый здоровый образ жизни в России ведёт население северокавказских республик — Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
Больше всего вредных привычек на Ямале, Камчатке и в Магаданской области.
При расчетах эксперты учитывали потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным в 2018 году.
Чем выше балл, тем меньше распространены вредные привычки в регионе.