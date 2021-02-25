Жители дома престарелых заболели коронавирусом после вакцинации

«В доме-интернате Лауксаргяй в Таурагском районе зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции. Четырнадцать из 15 инфицированных COVID-19 были вакцинированы по полному графику вакцинации», — сообщила пресс-служба дома-интерната.
Национальный центр общественного здравоохранения Литвы (NVSC) начинает дополнительную проверку процесса вакцинации в учреждении. Специалисты ведомства проведут детальное расследование для выяснения возможных причин ситуации.
При этом пресс-слежба интерната напомнила, что никакая вакцина не защищает на 100%.
«Практикующие врачи центры обеспокоены тем, что 13 человек были вакцинированы одновременно и при доказанной эффективности вакцины отсутствие иммунитета у такого количества людей вызывает вопросы, на которые необходимо ответить», — подчеркнули в доме-интернате.