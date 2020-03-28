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28 марта
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Здоровье

Жители «эпицентра» Covid-19 боятся выходить на улицу после отмены карантина. Подробности

Жителям китайского Уханя снова разрешат свободно перемещаться по городу с 8 апреля.

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
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После двух с лишним месяцев карантина свободу передвижения получат 11 млн человек. Однако они по-прежнему испытывают опасения по поводу эпидемии и не верят властям.

Местная студентка рассказала — с середины февраля жильцам ее дома не разрешали даже выходить за продуктами. Они могли только спускаться в вестибюль, чтобы забрать доставленную еду, пишет Le Figaro.

Многие опасаются «второй волны» эпидемии после наплыва приезжих из других центров распространения вируса.

Власти КНР также признали, что «риск спорадических случаев и региональных вспышек заболевания сохраняется».

Исследования

По результатам исследования китайских властей, около трети зараженных не испытывают никаких симптомов, но в течение трех недель могут заражать окружающих, пишет «Росбалт». Так, в феврале более 43 тыс. человек перенесли болезнь в самой легкой форме и не были включены в число 80 тыс. заболевших, о которых говорилось в официальной статистике.

Прогноз

Ранее главный эпидемиолог Минздрава рассказал, когда активность Covid-19 пойдет в России на спад. Активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля — начале мая, считает академик, главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Правительство России запустило ресурс стопкоронавирус. рф для информирования о ситуации в стране.

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