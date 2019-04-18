Жители Искитима хотят выгнать ребенка с ВИЧ из города

Жителям Искитима Новосибирской области со слов врачей стало известно о диагнозе ВИЧ-инфецированного ребенка. В связи с тем, что конфиденциальная информация вышла за стены медучреждения, следственный комитет завёл уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни, пишет « НГС.Новости ».

Семья рассказала изданию, что сотрудники детского дома скрыли от них факт ВИЧ у мальчика. Когда они лечили его от туберкулеза, медики забыли также взять анализ на вирус. Родители насторожились, когда от них начали сторониться знакомые. Правду рассказали другие усыновители, которые узнали о диагнозе от сотрудников поликлиники.

По версии следствия, в июле 2018 года неизвестный рассказал о болезни ребенка знакомым, хотя такая информация относится к личной тайне.

Приемные родители из Искитима рассказали, что город ополчился на них. Ребенку отказали в занятиях и массаже в службе соцзащиты. Сотрудники объяснили, что «после него надо всё с хлоркой перемывать». Также мальчика не могут отдать в школу, хотя ему уже 8 лет. Накануне публикации родителям звонил незнакомый мужчина, который попросил «решить свои проблемы самостоятельно», а также посоветовал семье уехать из города.

Супруги выставили дом на продажу, но переживают, что не смогут переехать в Новосибирск — они опасаются, что им не хватит денег на новое жилье.