Жительница Барнаула не знает куда общаться, ведь в больнице нет жизненно важных лекарств

Жительница Барнаула пожаловалась на отсутствие жизненно важных лекарств в больнице. Об этом пишет Barnaul 22.

Женщина рассказала, что у ее супруга особое заболевания с 2018 года. В сентябре прошлого года мужчина почувствовал ухудшение.

С ее слов, в краевой больнице ничем не смогли помочь.

В декабре произошел патологический перелом позвоночника, мужчина слег и самостоятельно уже не ходил. В январе он вновь попал в краевую больницу. Ему сделали операцию по стабилизации позвоночника, во время операции взяли биопсию, но вставать врач категорически запретил.

На основании биопсии пришел протокол лечения с Москвы, где прописано пять препаратов, два из них нет в наличии в краевой больнице. Одно лекарство семья могла найти в московских аптеках за свои средства, однако второй можно выписать у терапевта. Но когда препарат поступит, не знает никто.

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