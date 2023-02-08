Жительница Барнаула рассказала, как ее насморк оказался онкологией

20-летняя жительница Барнаула Карина Конева рассказала, что ее насморк оказался симптомом онкологии. Об этом пишет «АиФ Алтай».

В августе 2022 года девушка заметила, что к вечеру у нее закладывает нос и слезится глаз. В октябре она сильно заболело, и от заложенности не помогали даже капли.

Жительница отправилась к отоларингологу. Ей промыли нос и назначили лекарства. Пациентке полегчало.

Но Карине все-таки посоветовали сделать операцию, поскольку ткани сильно воспалены.

Чтобы промыть пазухи, она неделю ходила с катетером. Ей стало легче, и с операцией предложили подождать.

Однако глаз не проходил. В орбите как будто начал расти шарик, рассказывает девушка. По ее словам, окулист сказала, что не знает, что это такое.

Карине дали направление на КТ. У нее обнаружили сильное воспаление — от носа на глаз. Врач настоял на операции для снятия воспаления. Ее провели в Краевой клинической больнице.

При гистологическом анализе нашли рак левой воловины носа второй стадии.

После других анализов оказалось, что у пациентки метастазы. Стадия сменилась со второй на четвертую Точный диагноз поставили в Москве — альвеолярная рабдомиосаркома.

Помочь семье откликнулся профессор Офер Меримский — израильский специалист по лечению сарком. Девушка вместе с мамой уехали в Тель-Авив 3 февраля. Она готовится к химиотерапии.