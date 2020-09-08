Жительница Барнаула рассказала, как заразилась коронавирусом в «Даре» и призвала закрыть его отделение на карантин

Жительница Барнаула Виктория Романова рассказала подписчикам на своей странице « ВКонтакте », что заразилась COVID-19 в перинатальном центре «Дар».

По словам девушки, она попала в центр 13 августа. Ее положили в карантинную зону и взяли мазок на коронавирус. В палате лежали еще несколько человек.

«То есть если у кого-то положительный результат — ты заразишься в эти сутки от этого человека ковидом», — утверждает Виктория. Через 12 часов пришел отрицательный результат.

После сложных родов девушка осталась в центре до 25 августа, когда почувствовала стороннее недомогание. «У меня появляется кашель, который начинает беспокоить. Дальше температура 37.3. Слабость. Чувствую, что горю изнутри», — описала свое состояние девушка. По ее мнению, электронные градусники показывали неверную температуру тела.

До 2 сентября она жаловалась врачам на свое состояние. Анализы, как заверяли медики, были в пределах нормы. Они также предположили, что у Виктории может быть аллергия на антисептики.

«Требую вызвать терапевта, реву, начинаю психологически сдавать. В истерике прошу сделать мазок. Требую вызвать лабораторию приёмного отделения. Вызвали. Взяли мазок только мне. Прошу взять ребёнку. Отказ», — пишет Романова.

Мазок дал положительный результат. Вечером 3 сентября Викторию кладут в 5-ю больницу. Ребенка, по требованию матери, перевели в краевую больницу.

«Ковид это страшно. Все 2 недели мне ломило кости. Два дня назад у меня были галлюцинации, что за окном зима, Новый год и идёт снег. Это температура 39,2 сбивали с 2х ночи до 6 утра уколами. Постоянный кашель и жуткая слабость. Отсутствие вкуса и запаха. Слух упал на 60%. Кровят десны», — описала свое состояние девушка.

Она также отметила, что все врачи, контактировавшие с ней до прихода положительного результата, вышли на работу на следующий день, а отделение на карантин не закрывали.

В посте Виктория Романова потребовала «остановить заражение в роддоме»: «Я заразилась в роддоме и уверена, что не одна там такая».