5 ноября
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Здоровье

Жительница Барнаула с редким заболеванием не могла получить лечение

Несколько месяцев барнаульская больница ссылалась на отсутствие препарата, который жизненно необходим женщине, сообщает "Вести Алтай".

Шприц, ампула, лекарство.
Шприц, ампула, лекарство.
СС0

У женщины очень редкий диагноз — синдром Льюиса-Самнера. Это заболевание полностью поражает нервную систему. Порой прикосновения доставляют ей сильную боль.

Признаки она заметила еще несколько лет назад. Сначала отнимались руки, а с лета текущего года Татьяна слегла окончательно.

Горожанке присвоили вторую группу инвалидности. Летом ей назначили терапию иммуноглобулином. Однако приглашения на госпитализацию не поступало. Семья была готова купить лекарства на свои деньги. На курс требуется около трех млн рублей.

Но в различных клиниках не соглашались вводить лекарство. При этом в краевой больнице говорили ждать до следующего года.

Тогда родные решили обратиться в прокуратуру.

Во время прокурорской проверки иммуноглобулин, которого не было, внезапно нашелся.

Отмечается, что на данный момент в Алтайском крае терапию препаратом «Иммуноглобулин человека нормальный» получают 15 пациентов.

Ранее стало известно, что "Спутник V" не защищает от коронавируса. Будет ли новая вакцина, читайте тут.

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