Жительница Барнаула взыскала компенсацию за травму на льду

Жительница Барнаула Оксана Мясоедова взыскала компенсацию за травму, полученную на льду. Об этом сообщает « Вести 22 ».

В декабре 2018 года женщина выходила из подъезда и поскользнулась. У нее диагностировали двухлодыжечный перелом правой ноги в городской больнице № 11.

Через неделю Мясоедову выписали. Но дома она снова почувствовала резкую боль и упала.

Ее увезли в городскую больницу № 1. Однако, утверждает она, ей не провели визуальный осмотр, а также не сделали КТ или МРТ.

Через шесть дней женщина вновь попала в эту больницу с болями в спине. Врачи определили перелом позвоночника 2−3 степени компрессии. Была необходима срочная операция.

Экстренно Оксане прооперировали ногу. Перед операцией на позвоночнике рекомендовали самой пройти денситометрию, чтобы измерить плотность костей.

В январе пациентка записалась в платную клинику на процедуру. Потом она хотела вернуться в стационар, но ее выписали из больницы.

Через несколько месяцев женщина предъявила претензии к управляющей компании «Южком-Сервис», чтобы получить компенсацию на костыли и санаторно-курортное лечение.

Мирно договориться не получилось. Вопрос решали в суде. Там заключили, что женщина получила вред здоровью из-за ненадлежащего содержания придомовой территории.

С управляющей компании взыскали компенсацию морального вреда и недополученный заработок.

Кроме того, Мясоедова предъявила иск к БСМП. Экспертиза подтвердила, что ей поставили неверный диагноз, изначально приняв перелом позвоночника за ушиб мягких тканей. Больница пыталась оспорить это в судах дух инстанций.

Медицинское учреждение обязали выплатить женщине 100 тыс. рублей компенсации.