Жительнице Барнаула предложили госпитализировать ее родных в тяжелом состоянии на такси

Девушка рассказала, что ее родным стало плохо накануне вечером. «Скорая» диагностировала пищевое отравление и привезла их в инфекционное отделение.

«Повышенное давление, рвота, температура 35, серьезное нарушение речи у обоих, как при парализации, бабушка находилась практически в бессознательном состоянии и не имела возможности передвигаться самостоятельно, мама в таком же состоянии, за исключением того, что мало мало могла ходить сама», — описала их состояние Екатерина.

После проведенных анализов врач сообщил ей, что не видит показаний для госпитализации в его отделении и предложил девушке отвезти маму и бабушку в токсикологию самостоятельно на такси или с помощью службы по перевозке больных. «Скорая» перевозить в другое отделение отказалась.

«Моя претензия заключается даже не в отказе госпитализации, не в хамском отношении врача, а в том, что если врач изначально диагностировал пищевое отравление и привез их на скорой в инфекционное отделение, как их могли бросить вот так, моих симптомов нет, я не при делах получается? Как можно было отправлять домой людей в таком тяжелом состоянии на такси?! Мы пока их везли, у бабушки опять поднялось давление до критических показателей», — написала Екатерина.