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Здоровье

Жительнице Барнаула предложили госпитализировать ее родных в тяжелом состоянии на такси

Жительница Барнаула Екатерина рассказала сообществу «Инцидент Барнаул» о ситуации, которая возмутила ее. В инфекционном отделении городской больницы № 5 на Змеиногорском тракте ей предложили самостоятельно госпитализировать ее маму и бабушку в тяжелом состоянии в отделение токсикологии на такси.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Девушка рассказала, что ее родным стало плохо накануне вечером. «Скорая» диагностировала пищевое отравление и привезла их в инфекционное отделение.

«Повышенное давление, рвота, температура 35, серьезное нарушение речи у обоих, как при парализации, бабушка находилась практически в бессознательном состоянии и не имела возможности передвигаться самостоятельно, мама в таком же состоянии, за исключением того, что мало мало могла ходить сама», — описала их состояние Екатерина.

После проведенных анализов врач сообщил ей, что не видит показаний для госпитализации в его отделении и предложил девушке отвезти маму и бабушку в токсикологию самостоятельно на такси или с помощью службы по перевозке больных. «Скорая» перевозить в другое отделение отказалась.

«Моя претензия заключается даже не в отказе госпитализации, не в хамском отношении врача, а в том, что если врач изначально диагностировал пищевое отравление и привез их на скорой в инфекционное отделение, как их могли бросить вот так, моих симптомов нет, я не при делах получается? Как можно было отправлять домой людей в таком тяжелом состоянии на такси?! Мы пока их везли, у бабушки опять поднялось давление до критических показателей», — написала Екатерина.

Девушка также отметила, что верит российской медицине и не собирается «грести всех под одну гребенку». Она поблагодарила медиков отделения токсикологии за «оперативность, профессионализм и отзывчивость».

«Мне хочется сказать, что только благодаря таким вот „докторам“ и складывается негативное отношение к медицине в целом», — заключила жительница Барнаула.

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