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Здоровье

360 жителей Алтайского края находятся в тяжелом состоянии с COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 148 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 158 пациентов, умерли 14 человек, сообщили 21 февраля в оперативном штабе.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

На лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденным COVID-19 находятся 1 501 человек и еще 561 — с вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии 360 человек, из них 94 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число заболевших с начала эпидемии в крае составляет 42 555 человек (2 874 ребенка). Выздоровели всего 38 048 человек.

Умерли 2 248 человека, все взрослые, в том числе от коронавирусной инфекции — 1 436 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 41,
  • Бийск — 14,
  • Рубцовск — 9, Рубцовск — 9, Бийский, Третьяковский районы — по 5 заболевших,
  • Заринск, Поспелихинский район — по 4 заболевших,
  • Благовещенский, Кулундинский, Кытмановский, Локтевский, Михайловский районы — по 3 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алейский, Быстроистокский, Калманский, Ключевской, Крутихинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Ребрихинский, Рубцовский, Солтонский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Белокуриха, Славгород, Алтайский, Баевский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Косихинский, Краснощековский, Курьинский, Мамонтовский, Первомайский, Родинский, Романовский, Советский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Хабарский, Целинный районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

31 440 (+1 227 за сутки) человек получили первую прививку и 11 903 (+247) человека полностью привиты.

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