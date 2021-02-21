360 жителей Алтайского края находятся в тяжелом состоянии с COVID-19

На лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденным COVID-19 находятся 1 501 человек и еще 561 — с вирусной пневмонией.
В тяжелом состоянии 360 человек, из них 94 подключены к аппаратам ИВЛ.
Общее число заболевших с начала эпидемии в крае составляет 42 555 человек (2 874 ребенка). Выздоровели всего 38 048 человек.
Умерли 2 248 человека, все взрослые, в том числе от коронавирусной инфекции — 1 436 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 41,
- Бийск — 14,
- Рубцовск — 9, Рубцовск — 9, Бийский, Третьяковский районы — по 5 заболевших,
- Заринск, Поспелихинский район — по 4 заболевших,
- Благовещенский, Кулундинский, Кытмановский, Локтевский, Михайловский районы — по 3 заболевших,
- Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алейский, Быстроистокский, Калманский, Ключевской, Крутихинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Ребрихинский, Рубцовский, Солтонский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Белокуриха, Славгород, Алтайский, Баевский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Косихинский, Краснощековский, Курьинский, Мамонтовский, Первомайский, Родинский, Романовский, Советский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Хабарский, Целинный районы — по 1 заболевшему.
Вакцинация
31 440 (+1 227 за сутки) человек получили первую прививку и 11 903 (+247) человека полностью привиты.