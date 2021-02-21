360 жителей Алтайского края находятся в тяжелом состоянии с COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 148 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 158 пациентов, умерли 14 человек, сообщили 21 февраля в оперативном штабе.

На лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденным COVID-19 находятся 1 501 человек и еще 561 — с вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии 360 человек, из них 94 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число заболевших с начала эпидемии в крае составляет 42 555 человек (2 874 ребенка). Выздоровели всего 38 048 человек.

Умерли 2 248 человека, все взрослые, в том числе от коронавирусной инфекции — 1 436 человек.

Новые случаи

Барнаул — 41,

Бийск — 14,

Рубцовск — 9 , Рубцовск — 9 , Бийский , Третьяковский районы — по 5 заболевших,

Рубцовск — 9 Бийский Третьяковский районы — по 5 заболевших, Заринск , Поспелихинский район — по 4 заболевших,

Поспелихинский район — по 4 заболевших, Благовещенский , Кулундинский , Кытмановский , Локтевский , Михайловский районы — по 3 заболевших,

Кулундинский Кытмановский Локтевский Михайловский районы — по 3 заболевших, Камень-на-Оби , Новоалтайск , Алейский , Быстроистокский , Калманский , Ключевской , Крутихинский , Немецкий национальный , Петропавловский , Ребрихинский , Рубцовский , Солтонский районы — по 2 заболевших,

Новоалтайск Алейский Быстроистокский Калманский Ключевской Крутихинский Немецкий национальный Петропавловский Ребрихинский Рубцовский Солтонский районы — по 2 заболевших, Алейск , Белокуриха , Славгород , Алтайский , Баевский , Бурлинский , Волчихинский , Егорьевский , Ельцовский , Завьяловский , Залесовский , Заринский , Косихинский , Краснощековский , Курьинский , Мамонтовский , Первомайский , Родинский , Романовский , Советский , Табунский , Тальменский , Тогульский , Топчихинский , Троицкий , Хабарский , Целинный районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

31 440 (+1 227 за сутки) человек получили первую прививку и 11 903 (+247) человека полностью привиты.