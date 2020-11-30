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Здоровье

Жителям Алтайского края будут бесплатно выдавать лекарства от коронавируса

С этой недели в Алтайском крае будут бесплатно выдавать лекарства для лечения коронавируса. Таким образом планируется пролечить 11 тыс. пациентов. На закупку препаратов потратили 87 млн рублей.

Лекарство.
Лекарство.
ССО.

На дому лечатся люди со средней и легкой степенью тяжести с пневмонией или без нее. Набор препаратов разработан с учетом степени тяжести болезни. Есть три схемы лечения, которые определил Минздрав России.

В первый набор входят противовирусные и жаропонижающие препараты. При средней тяжести к ним добавляются антикоагулянты, рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава Алтайского края Жанна Вахлова.

Если есть признаки присоединения бактериальной инфекции, то пациент дополнительно получит еще и антибактериальные препараты. При диагностировании пневмонии пациенту выдадут и гормональные.

В первую схему входят относительно дешевые отечественные препараты, в другие — еще и импортные. Средняя цена одного набора 7800 рулей, рассказала директор предприятия «Аптеки Алтая» Ольга Калита.

Медицина, лекарства.
Медицина, лекарства.
CC0

Врачи или бригады скорой помощи будут иметь несколько наборов бесплатных препаратов для разной степени тяжести и при необходимости выдадут их пациенту. Он должен дать письменное согласие, в котором указываются препараты и их количество. Бесплатные препараты можно получить и непосредственно в больнице.

Закупленных препаратов хватит на два месяца. Если эпидемиологическая ситуация не изменится и будет потребность в продолжении лечения, поддержка будет продлена.

Бесплатные препараты будут получать люди с подтвержденным диагнозом и те, у кого хотя бы два клинических проявления, сходные с COVID-19, например температура выше 37,5 и потеря обоняния, либо высокая температура и одышка. Лекарства предназначены и для взрослых, и для детей.

Сейчас, по словам Жанны Вахловой, по сравнению с пиком заболеваемости в октябре, в два раза снизилось количество обращений в скорую помощь и поликлиники, появился свободный коечный фонд. На пике было около 25 тыс. обращений в сутки, сейчас около 10−12 тыс.

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