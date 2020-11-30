Жителям Алтайского края будут бесплатно выдавать лекарства от коронавируса

С этой недели в Алтайском крае будут бесплатно выдавать лекарства для лечения коронавируса. Таким образом планируется пролечить 11 тыс. пациентов. На закупку препаратов потратили 87 млн рублей.

На дому лечатся люди со средней и легкой степенью тяжести с пневмонией или без нее. Набор препаратов разработан с учетом степени тяжести болезни. Есть три схемы лечения, которые определил Минздрав России.

В первый набор входят противовирусные и жаропонижающие препараты. При средней тяжести к ним добавляются антикоагулянты, рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава Алтайского края Жанна Вахлова.

Если есть признаки присоединения бактериальной инфекции, то пациент дополнительно получит еще и антибактериальные препараты. При диагностировании пневмонии пациенту выдадут и гормональные.

В первую схему входят относительно дешевые отечественные препараты, в другие — еще и импортные. Средняя цена одного набора 7800 рулей, рассказала директор предприятия «Аптеки Алтая» Ольга Калита.

Медицина , лекарства. CC0

Врачи или бригады скорой помощи будут иметь несколько наборов бесплатных препаратов для разной степени тяжести и при необходимости выдадут их пациенту. Он должен дать письменное согласие, в котором указываются препараты и их количество. Бесплатные препараты можно получить и непосредственно в больнице.

Закупленных препаратов хватит на два месяца. Если эпидемиологическая ситуация не изменится и будет потребность в продолжении лечения, поддержка будет продлена.

Бесплатные препараты будут получать люди с подтвержденным диагнозом и те, у кого хотя бы два клинических проявления, сходные с COVID-19, например температура выше 37,5 и потеря обоняния, либо высокая температура и одышка. Лекарства предназначены и для взрослых, и для детей.

Сейчас, по словам Жанны Вахловой, по сравнению с пиком заболеваемости в октябре, в два раза снизилось количество обращений в скорую помощь и поликлиники, появился свободный коечный фонд. На пике было около 25 тыс. обращений в сутки, сейчас около 10−12 тыс.