Жителям Алтайского края будут бесплатно выдавать лекарства от коронавируса

На дому лечатся люди со средней и легкой степенью тяжести с пневмонией или без нее. Набор препаратов разработан с учетом степени тяжести болезни. Есть три схемы лечения, которые определил Минздрав России.
В первый набор входят противовирусные и жаропонижающие препараты. При средней тяжести к ним добавляются антикоагулянты, рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава Алтайского края Жанна Вахлова.
Если есть признаки присоединения бактериальной инфекции, то пациент дополнительно получит еще и антибактериальные препараты. При диагностировании пневмонии пациенту выдадут и гормональные.
В первую схему входят относительно дешевые отечественные препараты, в другие — еще и импортные. Средняя цена одного набора 7800 рулей, рассказала директор предприятия «Аптеки Алтая» Ольга Калита.
Врачи или бригады скорой помощи будут иметь несколько наборов бесплатных препаратов для разной степени тяжести и при необходимости выдадут их пациенту. Он должен дать письменное согласие, в котором указываются препараты и их количество. Бесплатные препараты можно получить и непосредственно в больнице.
Закупленных препаратов хватит на два месяца. Если эпидемиологическая ситуация не изменится и будет потребность в продолжении лечения, поддержка будет продлена.
Бесплатные препараты будут получать люди с подтвержденным диагнозом и те, у кого хотя бы два клинических проявления, сходные с COVID-19, например температура выше 37,5 и потеря обоняния, либо высокая температура и одышка. Лекарства предназначены и для взрослых, и для детей.
Сейчас, по словам Жанны Вахловой, по сравнению с пиком заболеваемости в октябре, в два раза снизилось количество обращений в скорую помощь и поликлиники, появился свободный коечный фонд. На пике было около 25 тыс. обращений в сутки, сейчас около 10−12 тыс.