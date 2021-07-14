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Жителям края нужно сделать выбор в предложении: «Вакцинироваться нельзя болеть»

Пока еще многие жители Барнаула и Алтайского края не определились, где в этом предложении нужно поставить запятую. Многие настойчиво отрицают то, что для других является очевидным. Но выбор все равно придется сделать.

Фото из архиа ООО "Сибирь ПРОПЕРТИ"

Если вы уже определились и готовы помочь ускорить этот процесс вакцинации, если хотите обезопасить себя и своих близких, то для вас открыт новый пункт вакцинации от COVID-19.

Он расположен в ТРЦ ВЕСНА на 2 этаже возле МФЦ.

Фото из архиа ООО «Сибирь ПРОПЕРТИ»

Прийти на прививку можно в любой день с 10:00 до 19:30. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медстрахования и карточку СНИЛС.

Если вы хотите вернуться к нормальной жизни, не откладывайте прививку на «потом». Сделайте ее прямой сейчас.

ТРЦ «Весна», г. Барнаул, ул. Малахова, 86в

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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