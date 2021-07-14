Жителям края нужно сделать выбор в предложении: «Вакцинироваться нельзя болеть»

Если вы уже определились и готовы помочь ускорить этот процесс вакцинации, если хотите обезопасить себя и своих близких, то для вас открыт новый пункт вакцинации от COVID-19.
Он расположен в ТРЦ ВЕСНА на 2 этаже возле МФЦ.
Прийти на прививку можно в любой день с 10:00 до 19:30. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медстрахования и карточку СНИЛС.
Если вы хотите вернуться к нормальной жизни, не откладывайте прививку на «потом». Сделайте ее прямой сейчас.
ТРЦ «Весна», г. Барнаул, ул. Малахова, 86в
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.