Жителю Барнаула поставили прививку от коронавируса вместо вакцины от гепатита

Женщина рассказала, что муж отправился 30 марта делать прививку от гепатита и дифтерии для предъявления по месту работы. При этом он сообщил врачам, что переболел коронавирусом.

«Он пришёл в прививочный кабинет с направлением на дифтерию и гепатит и с прививочным сертификатом. Ему поставили прививку, и уже дома, листая сертификат, мы обнаружили, что записей о нужных прививках нет, зато появилась запись о прививке „Спутник V“. Сказать, что мы в шоке — ничего не сказать! Вернулись обратно, но в свое оправдание поликлинике сказать нечего, ошибка имеет место быть, объяснить, почему так произошло, врачи не могут. Как нам поступить в такой ситуации?» — рассказала супруга пострадавшего Валерия.