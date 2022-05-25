Злые коты, страшные цветы. Барнаульский врач рассказала, чем опасна аллергия и как от нее избавиться

В каждой стране и регионе свой список аллергенов — специальных веществ, вызывающих неадекватную реакцию иммунной системы человека. Общее их количество составляет тысячи наименований. Аллергия может развиться и в один год, и в 50 лет, и быть довольно мучительной. Почему антигистаминные препараты или переезд не всегда спасают от раздражений и как лечат это заболевание, рассказала аллерголог-иммунолог Диагностического центра Ольга Балышева.

Плохое наследство

— Что происходит в организме при аллергии?

— Иммунитет начинает воспринимать безвредные вещества, как опасные и вырабатывает иммуноглобулин Е в ответ на какие-либо аллергены — пыльцу растений, бытовые раздражители, лекарства и прочее. Неприятные симптомы аллергии, которые ощущает человек, — это и есть защитная иммунная реакция.

— Почему у одних людей есть аллергия , а других ее может никогда не быть?

— Ключевую роль играет генетика. Если есть предрасположенность, то у человека рано или поздно разовьется аллергия. При этом сам вид аллергена не передается по наследству: если родители реагируют на цветочную пыльцу, то ребенок вполне может зачихать от кошачьей шерсти или домашней пыли.

Бывает, что аллергия проявляет себя далеко не сразу. Например, поллиноз — реакция на цветущие растения — может объявить о себе человеку как в два года, так и в 50. Это — не какое-то приобретенное заболевание: если покопаться в семейной истории, то все равно окажется, что кто-то из родственников, путь и не прямых, имел аллергический ген.

Аллерголог-иммунолог Ольга Балышева. Диагностический центр.

— А если его нет , аллергия может развиться?

— Да, из-за воздействия разных неблагоприятных факторов: экология, питание, смена климата, а также, если есть патология желудочно-кишечного тракта или верхних дыхательных путей. Например, рецидивирующий обструктивный бронхит, в детском и подростковом возрасте может перерасти в бронхиальную астму.

Замечено, что на развитие аллергии влияют стрессы: они в целом ослабляют организм. Также были случаи развития аллергии после армии, когда человек на долгое время уезжает из привычной среды, а затем возвращается.

Конечно, много аллергенов стало во все больше загрязняющемся воздухе и в еде: в ней становится больше консервантов и красителей. Чаще у страдающих этим видом аллергии раздражение проявляется в виде атопического дерматита.

Факт Ученые установили, что при наличии астмы у одного из родителей вероятность заболевания у ребенка составляет 20−30%, а если больны оба родителя, она достигает 75%. Известно также, что в семье у последующих за первенцем детей риск заболевания бронхиальной астмой ниже.

Дым. СС0

Чих со свистом

— Чем характерно это заболевание?

— Проявления могут начинаться уже на первом году жизни — покраснение, зуд на коже. В основном, на локтевых сгибах, подколенных ямках, на задней поверхности шеи. 80% детей страдают от какой-нибудь атопии, к трем-пяти годам остается около 10%, но они потом страдают всю жизнь.

Если в детстве есть аллергия на продукты питания, она может пройти с возрастом, но тогда симптомы будут появляться при стрессовых ситуациях: понервничали на работе — получаешь проявления атопического дерматита. Конечно, в этом случае можно полечиться у психотерапевта, но и специальные мази все равно придется всю жизнь использовать.

— А как еда мамы может сказаться на будущем ребенке?

— Последние научные работы говорят о том, что никакой прямой зависимости нет. Раньше, во избежание пищевой аллергии у ребенка, беременным действительно запрещали многие продукты: начиная с цитрусовых, клубники и шоколада, заканчивая орехами, гречкой и булочками из пшеничной муки.

Сейчас доказано, что если сама мама не аллергик, то ее рацион никоим образом на ребенка не повлияет, и специальная гипоаллергенная диета не нужна.

Жирная пища , гамбургер , еда , фастфуд. СС0

— Каковы симптомы аллергии?

— Бывают респираторные симптомы: чихание, кашель, осиплость голоса, свист в груди, чувство нехватки воздуха, шумное дыхание, отек гортани. Так обычно проявляется сезонная аллергия в период цветения растений. Если выделения из носа беспокоят дольше двух-трех недель, это точно не простой ринит, и стоит показаться лору и аллергологу.

Может появиться покраснение глаз, зуд в глазах, слезотечение. Как при конъюнктивите. А также зуд, покраснение и шелушение кожи, отек отдельных и обширных участков кожных покровов.

Есть симптомы со стороны пищеварительного тракта: колики, тошнота, нарушение стула и другие проявления. Обычно они связаны с аллергией на продукты питания.

Самое опасное проявление аллергии — анафилактический шок: одышка, судороги, обморок, падение давления, спазм бронхов, иногда кома. Здесь обязательна неотложная помощь врача.

Скорая помощь. zdravalt.ru

«Цепная» реакция

— На что чаще всего у людей бывает аллергия?

— Такую неадекватную реакцию организма могут вызывать любые, самые непредсказуемые вещества. Однако есть ряд аллергенов, которые провоцируют раздражение чаще всего:

Кошачья или собачья шерсть;

Уличная и домашняя пыль;

Плесень;

Пыльца растений;

Пчелиный или осиный яд;

Стиральный порошок и другие химические средства;

Латекс;

Лекарственные средства;

Еда: молочные продукты , яйца , пшеница , рыба , соя , орехи.

Бывает и перекрестная аллергия — реакция на схожие по составу раздражители. Если есть, например, аллергия на цветение деревьев, то, скорее всего, придется исключить из питания яблоки, персики, нектарины, морковь, орехи. Если на цветение газонных трав, то такая же реакция будет на хлебобулочные изделия. Если на полынь и подсолнечник, то халва, семечки и подсолнечное масло тоже вызовут раздражение.

Есть аллергии не на конкретные вещества, а просто на окружающую среду — жару или холод.

Цифра Более 700 видов аллергенных растений известны науке.

Лапы , кошка. CC0

— Как избежать аллергической реакции на укусы насекомых?

— Если речь идет о комарах, то обязательно пользоваться репеллентами и принимать антигистаминные препараты внутрь и местно. Если есть аллергия на укусы перепончатокрылых — ос и пчел — то пациенту всегда придется носить с собой аптечку первой помощи, в которой, помимо антигистаминных, должен быть адреналин и гормональные препараты.

Царапины и волдыри

— Как узнать , есть ли у меня тот самый аллергический ген?

— Визуально трудно отличить, что, например, крапивница, когда кожа краснеет и покрывается волдырями, — это именно аллергическая реакция, а не следствие токсикоза у беременных или заболеваний почек и печени. Помогут только лабораторные исследования, в частности определение специфического иммуноглобулина Е на 24 аллергена, на которые может реагировать организм пациента.

Также проводятся и кожные скарификационные аллергопробы. На кожу внутренней стороны предплечья наносят небольшое количество растворов аллергенов — всего около 15 штук — а затем царапину. Пациент сидит 20 минут, а затем мы оцениваем тест: при аллергии на вещество может возникать покраснение, отек кожи в этом участке.

Анализ крови. pexels.com

Уехать от аллергии

— Я правильно понимаю , что аллергия обостряется в теплое , весенне-летнее время?

— Раздражение на бытовые аллергены может беспокоить круглый год, на плесень — в «сырое» время года — март-апрель, октябрь-ноябрь. Если говорить о поллинозе, проблема актуальна все лето. Сейчас в Алтайском крае цветет береза, клен, ольха, одуванчик, затем в июле появится аллергия на злаковые травы (овсяница, пырей, пампасная трава, ковыль), в июле-августе — на сорные травы (полынь, конопля, лебеда).

— Что рекомендуете пациентам в это время , чтобы защититься от раздражителей?

— Дома нужен кондиционер и сетки на окна, которые нужно протирать и обрабатывать. Конечно, как можно меньше быть на улице. Если все же приходится, то, придя домой, необходимо промывать нос и глаза. В основном растения цветут до 11 часов утра, в это время концентрация пыльцы в воздухе максимальная. Так что гулять рекомендуем вечером, а еще лучше — после дождя.

— А если уехать от цветения берез в какой-нибудь край магнолий?

— Иногда мы действительно рекомендуем пациентам уехать из региона на две-три недели — во время цветения конкретного растения, на которое у человека аллергия. Если уж совсем становится невыносимо.

Но загвоздка в том, что если пожить на новом месте года три, то можно получить аллергию на кипарисы, магнолии и вообще на все, что цветет в том регионе. Если есть аллергическая генетика, от нее никуда не спрячешься. Бывает, что люди, напротив, приезжают из отпуска с аллергией на тропические фрукты, например.

Таиланд. СС0

Причины и следствия

— Чем лечить аллергию?

— Каждая аллергия лечится по-своему, лекарства с широким спектром действия — это антигистаминные препараты. Назначаем капли для глаз и носа, при астме — ингаляторы. Все это способно уменьшить проявления аллергии. Эффект здесь основан на том, что с помощью этих лекарств подавляется выделение веществ, которые дают симптомы.

— Многочисленные препараты , которые рекламируют по телевидению , эффективны?

— В целом да, это новейшие препараты, они довольно быстро «гасят» симптомы. Но лучше все же показаться аллергологу, чтобы лечение было максимально эффективным.

— Но , получается , они не «лечат» причину аллергии.

— Кроме симптоматического, существует и патогенетическое лечение. Его действие схоже с вакцинацией. То есть мы лечим аллергию самими аллергенами. Это современная методика, цель ее — снизить восприимчивость организма к конкретному раздражителю.

В организм на протяжении долгого времени вводится постепенно увеличивающаяся доза аллергена. Иммунотерапия — дело долгого времени, она проводится по определенной схеме и требует, конечно, терпения от пациента.

Чтобы назначить такое лечение, нужно точно знать, на что у пациента аллергия. За рубежом есть методики лечения раздражений из-за домашних животных — кошек и собак. У нас таким методом успешно лечат аллергию на пыль и домашнего клеща, а также на летнее цветение растений. В последнем случае терапию нужно проходить зимой, а не тогда, когда уже все зацвело.